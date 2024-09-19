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19 сентября, 19:22

«Отряд не заметил потери бойца»: Лоза высказался о закрытии шоу Comedy Club

Лоза: Comedy Club стал конвейером банальных и некачественных шуток

Comedy Club стал конвейером однотипных шуток, которые должны идти сплошным потоком — этот формат себя изжил потому, что не позволяет найти что-то новое. Так новость о закрытии легендарной юмористической передачи прокомментировал российский певец Юрий Лоза.

«Я как-то поставил молодым ребятам номер юмориста Михаила Евдокимова, над которым мы хохотали до этого чуть ли не до упаду. А они не улыбнулись ни разу, сказали, что не хватает плотности юмора, всё затянуто. А мне, например, кажется, что это смешно. Теперь совсем другой подход», рассказал музыкант в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению Лозы, формат Comedy Club подразумевал непрерывную череду шуток, переходящих одна в другую, что шло в ущерб качеству юмора. При этом исполнитель отметил, что в огромных объёмах комедий, которые заполнили медиапространство и телеэфиры, невозможно найти свежих форматов, поэтому юмор становится банальным.

Именно эта участь постигла Comedy Club, поэтому печалиться из-за закрытия программы не стоит, считает певец. Он прокомментировал ситуацию строчкой из песни «Отряд не заметил потери бойца» и напомнил, что в России есть множество комиков и юмористических передач, которые никуда не уходят.

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Напомним, что о закрытии Comedy Club стало известно сегодня. Последний выпуск шоу покажут на канале ТНТ 20 сентября, перед его началом креативный продюсер передачи Гарик Харламов выступит с официальным объявлением.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Юрий Лысенко
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