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19 сентября, 11:16
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Comedy Club закрывается после 19 лет работы

В «Газпром-медиа» сообщили о закрытии шоу Comedy Club

Комедийное шоу Comedy Club закрывается. Последний выпуск передачи выйдет в эфир ТНТ 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение».

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — прокомментировал новость резидент, ведущий и креативный продюсер шоу Гарик Харламов порталу «Страсти».

Финальный выпуск Comedy Club выйдет на экраны 20 сентября в 21:00. В начале программы Харламов сделает официальное заявление. Затем участницы шоу «Женский стендап» попрощаются с проектом.

В этом выпуске также выступят шоумен Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарёва, актёры из «Однажды в России» — Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Яна Кошкина. Кроме того, на сцене появится экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев и генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. После актриса и телеведущая Юлия Меньшова проведёт прощальное интервью с резидентами культовой передачи, которая вещала на всю страну 19 лет.

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Ранее Life.ru сообщал, что в конце июля Харламов стал креативным продюсером Comedy Club. В период работы над проектом вплоть до закрытия он занимался творческой подготовкой выпусков передачи, организовывал работу сценаристов, контролировал написание номеров и определял актуальную повестку.

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Youtube / Comedy Club

Александра Мышляева
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