Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 01:58

Гарика Харламова назначили креативным продюсером Comedy Club

Гарик Харламов. Обложка © Wikipedia

Гарик Харламов. Обложка © Wikipedia

Комик Гарик Харламов станет креативным продюсером Comedy Club, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вещателя. Ему придётся заниматься творческой подготовкой выпусков передачи, организовывать работу сценаристов, контролировать написание номеров и определять актуальную повестку.

"Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход", — рассказал Харламов.

Он, как и прежде, планирует появляться на сцене в роли комика и ведущего, поэтому новую должность назвал бонусом к его резидентству.

У сети сосисочных Гарика Харламова снова отсудили деньги за неоплаченные булочки
У сети сосисочных Гарика Харламова снова отсудили деньги за неоплаченные булочки

Харламов в начале июня женился на актрисе Катерине Ковальчук. Пышного торжества не было, пара отметила свадьбу в кругу близких. Невеста предстала в обычных джинсах и белой рубашке с колечком от Tiffany & Co. Это третий брак в жизни 43-летнего шоумена: ранее он был женат на актрисе Кристине Асмус и менеджере одного из московских ночных клубов Юлии Лещенко.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Гарик Харламов
  • Шоубиз
  • Знаменитости
  • ТВ-передачи и ТВ-шоу
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров