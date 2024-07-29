Гарика Харламова назначили креативным продюсером Comedy Club
Гарик Харламов. Обложка © Wikipedia
Комик Гарик Харламов станет креативным продюсером Comedy Club, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вещателя. Ему придётся заниматься творческой подготовкой выпусков передачи, организовывать работу сценаристов, контролировать написание номеров и определять актуальную повестку.
"Над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход", — рассказал Харламов.
Он, как и прежде, планирует появляться на сцене в роли комика и ведущего, поэтому новую должность назвал бонусом к его резидентству.
Харламов в начале июня женился на актрисе Катерине Ковальчук. Пышного торжества не было, пара отметила свадьбу в кругу близких. Невеста предстала в обычных джинсах и белой рубашке с колечком от Tiffany & Co. Это третий брак в жизни 43-летнего шоумена: ранее он был женат на актрисе Кристине Асмус и менеджере одного из московских ночных клубов Юлии Лещенко.