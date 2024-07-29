Гарика Харламова назначили креативным продюсером Comedy Club

Он, как и прежде, планирует появляться на сцене в роли комика и ведущего, поэтому новую должность назвал бонусом к его резидентству.

Харламов в начале июня женился на актрисе Катерине Ковальчук. Пышного торжества не было, пара отметила свадьбу в кругу близких. Невеста предстала в обычных джинсах и белой рубашке с колечком от Tiffany & Co. Это третий брак в жизни 43-летнего шоумена: ранее он был женат на актрисе Кристине Асмус и менеджере одного из московских ночных клубов Юлии Лещенко.