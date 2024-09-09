Резиденты Comedy Club почтили память Маслякова прямо на съёмках шоу 9 сентября, 17:13 Съёмки шоу. Обложка © Telegram / КВН inside | Егор Олегович К.

Бывшие участники КВН Гарик Харламов и Павел Воля вспомнили добрым словом легендарного телеведущего Александра Маслякова, который накануне ушёл из жизни. Артисты почтили его память прямо во время съёмок программы Comedy Club. Об этом сообщила пресс-служба канала ТНТ.

На съёмках Comedy Club почтили память Маслякова. Видео © Telegram / КВН inside | Егор Олегович К.

«Гарик Харламов и Павел Воля на съёмках нового сезона Comedy Club почтили память Маслякова. Вместе с Харламовым и Волей на сцену «Камеди» вышли все артисты и авторы, которые когда-либо играли в КВН. Светлая память Александру Васильевичу», — говорится в тексте.

По словам Харламова, вместе с Масляковым закончилась целая эпоха. Воля добавил, что КВН вырастил не одно поколение замечательных юмористов, которые продолжают развиваться и радовать зрителей до сих пор. Он подчеркнул, что ведущий умел вселять уверенность в игроков и всегда помогал им на сцене.

«То, что мы стоим на этой сцене, большая заслуга Александра Васильевича Маслякова. Под его руководством мы полюбили шутки, поверили в то, что мы это можем, нам понравилось и мы продолжили этот путь», — признался Воля. Зал аплодировал стоя.

Авторы Татьяна Миссуми