Отец Тиммы заявил, что не верит в искренность слов Седоковой о тяжёлом периоде
Анна Седокова и Янис Тимма. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / psy.only
Отец погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис Тимма заявил, что в словах Анны Седоковой о тяжёлом периоде нет искренности.
«Конечно, нет», — ответил мужчина на вопрос, верит ли он в искренность слов Седоковой, в беседе с РИА «Новости».
Напомним, Яниса Тимму нашли мёртвым в центре Москвы 17 декабря. Следствие в России подтвердило, что бывший муж Анны Седоковой совершил самоубийство, другие версии отклонены. Однако в Латвии, откуда родом баскетболист, проводят своё расследование. Там возбудили уголовное дело, не исключив, что в этом происшествии есть криминальный след. Родственники и друзья покойного подозревают, что руку к его смерти приложила певица. Пока в Латвии идёт следствие, Седокову призвали не покидать Россию. На днях российская знаменитость впервые опубликовала видео после случившегося.