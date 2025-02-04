«Просто встать»: Осунувшаяся Седокова со слезами на глазах рассказала о худшем этапе в жизни
Седокова в первом видео после похорон Тиммы рассказала о худшем этапе в жизни
Певица Анна Седокова записала первое видео после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и заявила, что всё это время она «пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше». Она пожаловалась, что сейчас переживает худший этап в своей жизни.
Певица Анна Седокова впервые заговорила после смерти бывшего мужа. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova
«Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, который я не пожелала бы никому. Я каждый день столько времени пыталась просто встать, просто не упасть и пробовать жить дальше. Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего — писать песни и давать концерты. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать», – говорит на кадрах похудевшая артистка.
Певица, еле сдерживая слёзы, поблагодарила самых преданных поклонников за поддержку в это ужасное время и дала им обещание маленькими, маленькими шагами идти вперёд. Седокова добавила, что её верные фанаты не сдавались, даже когда сдалась она.
Напомним, что 17 декабря в центре Москвы был найден мёртвым Янис Тимма. Следственные органы России подтвердили, что бывший муж Анны Седоковой совершил самоубийство, отклонив другие версии. В то же время в Латвии, откуда родом баскетболист, начато собственное расследование, и возбуждено уголовное дело, в рамках которого не исключается возможность криминального аспекта. Родственники и друзья Тиммы подозревают, что к его смерти может быть причастна певица. Они выражают недоумение о том, почему на момент своей смерти Тимма оказался в бедственном положении, несмотря на то, что ранее имел хорошие доходы и владел элитной недвижимостью. В то время как следствие продолжается в Латвии, Седокову призвали не покидать Россию. Тем временем она уже вернулась к концертной деятельности и значительно повысила свои гонорары до 1,5 миллиона рублей.
Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/annasedokova, janis.timma