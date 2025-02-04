«Просто встать»: Осунувшаяся Седокова со слезами на глазах рассказала о худшем этапе в жизни

Певица Анна Седокова записала первое видео после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы и заявила, что всё это время она «пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше». Она пожаловалась, что сейчас переживает худший этап в своей жизни.

«Сейчас вы свидетели самого сложного периода в моей жизни, который я не пожелала бы никому. Я каждый день столько времени пыталась просто встать, просто не упасть и пробовать жить дальше. Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего — писать песни и давать концерты. Даже если я буду нужна одному человеку в этом мире, я буду пробовать это делать», – говорит на кадрах похудевшая артистка.