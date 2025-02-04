Скандалы, слёзы и предательства: что творится в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 2 февраля ТНТ показал третий выпуск экстремального шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». В чём суть проекта, какие испытания ждали участников, кто покинул шоу, рассказывает Life.ru. 4 февраля, 15:00 «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»: чем отличается шоу и кто из участников уже выбыл. Коллаж © Life.ru, Фото © tnt-online.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Lizavetta

2 февраля 2025 года телеканал ТНТ представил третий выпуск экстремального реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Проект продолжает набирать обороты, удивляя зрителей новыми испытаниями, неожиданными поворотами и сменой участников.

О телешоу «Выжить в Самарканде»

«Выжить в Самарканде» (новый сезон), описание. Видео © VK / Выжить в Самарканде. Игра сезонов

«Выжить в Самарканде» — это уникальное реалити-шоу, где звёзды и обычные люди соревнуются в выносливости, смекалке и командном духе. Действие разворачивается в живописных ландшафтах Самарканда, что придаёт проекту особый колорит и атмосферу. В новом сезоне, получившем название «Игра сезонов», организаторы решили объединить лучших участников предыдущих проектов — «Выжить в Дубае» и «Выжить в Самарканде». Это позволило создать интригующее противостояние между опытными звёздами и амбициозными новичками.

Правила шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

«Выжить в Самарканде. Игра сезонов»: как изменились правила шоу в 2025 году. Фото © tnt-online.ru

Какие правила в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»? Участники делятся на две команды: звёздную и народную. Каждую неделю они проходят серию испытаний, направленных на проверку их физических и психологических возможностей. Команда, проигравшая в основном испытании, отправляет одного из своих участников на дуэль с представителем противоположной команды. Проигравший в дуэли покидает проект.

Участники звёздной команды в шоу «Выжить в Самарканде»

Кто участвует в третьем шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»? В этом сезоне звёздная команда — это яркий микс артистизма, спортивного духа и амбиций. Каждый из участников привносит что-то своё, создавая уникальную динамику в проекте «Выжить в Самарканде». Кто именно участвует в шоу — рассказываем ниже.

Ольга Серябкина — певица, автор хитов и бывшая солистка Serebro

Ольга Серябкина — известная российская певица, автор песен и экс-солистка группы Serebro. В составе коллектива она покорила чарты с такими хитами, как «Мама Люба», «Между нами любовь» и Song #1, с которой группа представляла Россию на «Евровидении-2007» и заняла третье место. После ухода из Serebro Серябкина начала успешную сольную карьеру под псевдонимом MOLLY, а затем вернулась к имени Ольга Серябкина. В проекте «Выжить в Самарканде» она демонстрирует не только артистизм, но и силу характера. В первых выпусках зрители отметили ее стойкость во время сложных физических испытаний. Ольга показывает, что в ней сочетаются и женственность, и сила.

Анна Седокова — певица, телеведущая и бывшая солистка «ВИА Гры»

Анна Седокова в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Фото © Rutube

Анна Седокова — одна из самых ярких певиц на постсоветском пространстве, экс-участница легендарной группы «ВИА Гра». После ухода из коллектива она начала сольную карьеру, выпустив хиты «Ревность», «Шантарам», «Где ты был». Анна также известна как телеведущая и актриса, а её личная жизнь часто становится предметом обсуждения в СМИ. В шоу «Выжить в Самарканде» Анна удивила зрителей своей целеустремлённостью. Несмотря на статус дивы, она не боится сложных испытаний, проявляет лидерские качества и активно участвует в жизни команды. Её мотивация — доказать, что красота и сила духа идут рука об руку.

Павел Мамаев — профессиональный футболист с боевым характером

Павел Мамаев — российский футболист, полузащитник, игравший за ЦСКА, «Краснодар» и ряд других клубов. В его карьере были взлёты и падения, но одно остаётся неизменным — он обладает стальным характером. В шоу «Выжить в Самарканде» Мамаев стал одним из самых выносливых участников. Его спортивная подготовка даёт преимущество в физических испытаниях, а командный опыт помогает находить общий язык с партнёрами. Несмотря на жёсткий характер, Павел демонстрирует дисциплину и тактическое мышление, что делает его одним из фаворитов среди звёзд.

Митя Фомин — певец, экс-солист группы Hi-Fi и большой оптимист

Митя Фомин выбыл из шоу «Выжить в Самарканде». Фото © Rutube

Митя Фомин — российский певец, продюсер, бывший солист популярной группы Hi-Fi. В составе коллектива он исполнил хиты «Не дано», «Седьмой лепесток», «Беспризорник». После ухода из группы успешно продолжил сольную карьеру с такими хитами, как «Всё будет хорошо» и «Огни большого города». Фомин — один из самых харизматичных участников шоу. Он добавляет проекту «Выжить в Самарканде» позитива, юмора и лёгкости. Однако в испытаниях ему приходится нелегко, ведь артистическая жизнь не подразумевает жёсткой физической подготовки. Несмотря на это, он не сдаётся и борется до конца.

Артём Калайджян — юморист и участник Comedy Club

Артём Калайджян — известный стендап-комик, участник проектов Comedy Club и «Comedy Баттл». В его арсенале — остроумные шутки, умение найти выход из любой ситуации и позитивный настрой. В шоу «Выжить в Самарканде» Калайджян отвечает за командный дух и моральную поддержку. Его шутки помогают снять напряжение после сложных испытаний, но в ключевые моменты Артём проявляет собранность. Несмотря на то что по своей физической форме Артём уступает профессиональным спортсменам, он компенсирует это смекалкой.

Торнике Квитатиани — спортсмен, артист и сила команды

Кто из звёзд участвует в «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»: Торнике Квитатиани. Фото © Rutube

Торнике Квитатиани — уникальный участник «Выжить в Самарканде», сочетающий в себе спортивные навыки и артистизм. Он известен как спортсмен и шоумен, а также часто участвует в телешоу. Физическая подготовка делает Торнике одним из самых сильных участников команды звёзд в «Игре сезонов». Он не боится сложных испытаний, готов брать на себя ответственность и помогать другим. В отличие от некоторых знаменитостей, он привык к экстремальным условиям и способен показать выдающиеся результаты.

Народная команда в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Участники нового сезона «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» 2025. Фото © tnt-online.ru

Сергей Завгороднев — предприниматель.

Ангелина Татарченкова — фитнес-тренер.

Любовь Оленина — педагог.

Евгений Давлетшин — демонтажник.

Остап Солдатов — студент.

Андрей Зубенко — инженер.

Александра Сухорукова — многодетная мать.

Ведущие шоу «Выжить в Самарканде»

Какие ведущие «Выжить в Самарканде» 2025: поменялись или нет? Фото © tnt-online.ru

Проект «Выжить в Самарканде» ведёт звёздная пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Их тандему удалось создать в шоу особую атмосферу, где сочетаются остроумие, харизма и эмоциональная глубина.

Павел Воля

Павел Воля — известный комик, шоумен и резидент Comedy Club, который всегда находит, чем удивить зрителей. Его фирменный сарказм и острые реплики добавляют шоу «Выжить в Самарканде» яркости и динамики. Павел не просто озвучивает ход событий, но и подчёркивает напряжение в ключевых моментах, создавая эффект присутствия для зрителей. Он умеет мастерски держать интригу и задавать участникам неудобные вопросы, что делает его важным элементом любого проекта.

Ляйсан Утяшева

Кто сейчас ведущий в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Фото © Rutube

Ляйсан Утяшева — чемпионка мира по художественной гимнастике, телеведущая и мотивационный спикер. В отличие от Павла Ляйсан привносит в шоу «Выжить в Самарканде» серьёзность и внимание к деталям. Её подход основан на эмпатии: Ляйсан тонко чувствует эмоции участников, умеет поддержать в трудные моменты и подчеркнуть значимость их достижений. В кадре Ляйсан всегда спокойна и сдержанна, что создаёт контраст с юмористическим стилем Воли.

До «Выжить в Самарканде» эта пара уже проявила себя в экстремальном реалити «Выжить в Дубае». Там они впервые выступили в роли ведущих вместе, что стало настоящим открытием для зрителей. Их дуэт оказался идеальным: Воля отвечал за лёгкость и юмор, а Утяшева — за эмоциональную вовлечённость и поддержку участников.

«Выжить в Самарканде»: дата выхода серий

Новый сезон стартовал 19 января 2025 года. Эпизоды выходят еженедельно по воскресеньям, в 18:30 по московскому времени, на телеканале ТНТ.

Испытания в третьем выпуске «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Как прошёл новый выпуск шоу «Выжить в Самарканде» 2025. Фото © RuTube / Выжить в Самарканде. Игра сезонов

В начале эпизода ведущие представили новых участников: Алексей Щербаков присоединился к звёздной команде, а Александр Арзанов — к народной.

Первое испытание третьей серии «Выжить в Самарканде» предусматривало получение преимущества в основном задании. Звёздная команда должна была перенести шестиметровое бревно на лесопилку, распилить его и нарубить дрова. Народной команде предстояло съесть шестиметровый кебаб весом 16 килограммов. Народники не справились с задачей, что дало преимущество звёздам.

В основном испытании под названием «Чистая работа» участники должны были очистить шары от грязи и разместить их на пьедесталах. Звёздная команда одержала победу в этом испытании. Вечером состоялось голосование.

Голосование в шоу «Выжить в Самарканде»: кто уже выбыл

Голосование проходит в конце каждого выпуска «Выжить в Самарканде». Команды выбирают участников, которые, по их мнению, должны покинуть проект. Затем номинированные соревнуются в дуэли — и проигравший уходит. В третьем сезоне звёзды выдвинули на вылет Митю Фомина, а народная команда — Александру Сухорукову. В дуэли Сухорукова одержала победу, и Митя Фомин покинул проект.

Шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» продолжает удивлять зрителей неожиданными поворотами и напряжённой борьбой. Ранее Life.ru рассказывал про другое популярное шоу — «Битва сильнейших»: кто сейчас лидер и как прошло голосование в серии от 2 февраля.

Авторы Сергей Трофимов