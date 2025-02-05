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Регион
5 февраля, 07:49

SHAMAN рассказал, что его связывает с Мизулиной

SHAMAN заявил, что с Мизулиной их объединяет любовь к России

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов. Обложка © ТАСС / Булкин Сергей

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) заявил, что с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной его объединяет любовь к России. Также артист анонсировал дату, когда внесёт больше подробностей. Его слова приводит kp.ru.

«Нас объединяет любовь к России. А обо всём остальном узнаете 9 марта. На моей программе «Ты моя», — заявил Дронов.

Также артист отметил, что не ищет любви нарочно, а предпочитает полагаться на судьбу в романтических вопросах.

Психолог дала ответ, есть ли любовь между SHAMAN`ом и Мизулиной
Психолог дала ответ, есть ли любовь между SHAMAN`ом и Мизулиной

Как ранее писал Life.ru, SHAMAN и Мизулина поцеловались во время визита в московскую школу № 1409 прямо на глазах у детей. Этот ролик за считанные секунды разошёлся по интернету. Сама сладкая парочка не комментирует свои отношения. Вместе с тем, глядя на видео с поцелуем, профайлер сделал вывод, что для автора хита «Я русский» это всего лишь игра на публику, тем временем для Мизулиной певец кое-что значит.

Николай Рюмин
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