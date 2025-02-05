SHAMAN рассказал, что его связывает с Мизулиной

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) заявил, что с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной его объединяет любовь к России. Также артист анонсировал дату, когда внесёт больше подробностей. Его слова приводит kp.ru.

Как ранее писал Life.ru, SHAMAN и Мизулина поцеловались во время визита в московскую школу № 1409 прямо на глазах у детей. Этот ролик за считанные секунды разошёлся по интернету. Сама сладкая парочка не комментирует свои отношения. Вместе с тем, глядя на видео с поцелуем, профайлер сделал вывод, что для автора хита «Я русский» это всего лишь игра на публику, тем временем для Мизулиной певец кое-что значит.