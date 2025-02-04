«Для неё всё серьёзно»: Профайлер разгадал «маскарад» SHAMAN`а при поцелуе с Мизулиной

Упоминания певца SHAMAN`а (Ярослав Дронов) и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Интернете вчера вечером резко взлетели. Поводом стал их поцелуй (или всё-таки не поцелуй) во время визита в московскую школу. Очень неловкая сцена для обоих участников, однако их реакция на произошедшее несколько разная. Для него всё это является лишь игрой на публику, а вот для неё оно кое-что да значит. Об этом заявил в беседе с Life.ru профайлер Илья Анищенко.

Во-первых, по тому, как они располагаются и как обнимаются, видно, что как минимум эти двое очень близко знакомы и доверяют друг другу. Это какие-то хорошие, близкие отношения. Её реакция после — она, конечно же, очень сильно смущается. Он над всей этой ситуацией смеётся, он инициатор такого «поцелуя». Для него это всё шутка, игра. А она, считает эксперт, относится к этому всему серьёзнее.

«У неё к нему, как мне кажется, есть симпатия. Я это замечал ещё на КВН, когда шутили, что-то про него упоминали. Там прямо видно было, что её засмущали. Она хоть и дама уже не молодая, но эмоции у неё как у маленькой девочки, как у ребёнка», — отметил профайлер.

Когда упоминают человека, который нравится Мизулиной, у неё появляется явное смущение, считает Анищенко.

И здесь, когда он убрал руку, он смеётся, как настоящий истероид, если упоминать психотипы. Видите, он показывает свою улыбку. Причём улыбка настоящая в том смысле, что он доволен своей шуткой. Он воспользовался состоянием и отношением девушки. А ей за это, как мне кажется, немного стыдно, она смущается. Видите, она голову наклоняет. Что касается искренности, с его стороны я тут не вижу никакой искренности. Для него это шоу, игра, очередной способ напомнить о себе и выпендриться. А вот для неё, мне кажется, всё серьёзно. Илья Анищенко Профайлер

Дронов, как утверждает собеседник, действительно нравится Екатерине. Ей этот пиар — для её должности, для этих шуток — абсолютно не нужен, чего не скажешь о Шамане. Ему важно напоминать о себе. С какой-то «актрисой» во время «спектакля». Вот там его эмоции были искренние, когда он обнимал её. А здесь — просто игра на публику, утверждает эксперт.

«То есть с его стороны это игра на публику, а с её стороны, думаю, симпатия к нему действительно есть. Что там было за рукой, я не знаю, но она бы дала себя поцеловать. Если бы Шаман ей был неприятен, то она бы, конечно, этого поцелуя избежала. Что там происходит внутри, не знаю, но думаю, она бы дала себя поцеловать. Не знаю, поцеловал он её или нет, прикоснулся к ней губами или нет. Думаю, она была бы не против этого поцелуя», — заключил Анищенко.

Шипперить — означает фантазировать о том, как известные люди или персонажи состоят в отношениях. На этом моменте всем шипперам стоит закрыть материал, ведь дальше мы собираемся если не разбить, то подпилить весь «каркас» отношений Шамана и Мизулиной, который вы успели построить. На самом деле никто никого под крики толпы не целовал. Это хорошо видно с другого ракурса.

«Поцелуй» с другого ракурса. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / glamyrbazar