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Регион
3 февраля, 13:57

SHAMAN поцеловал Мизулину на глазах у школьников под крики «Горько!»

Певец SHAMAN поцеловался с Мизулиной во время визита в московскую школу

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN

Слухи о романе певца SHAMAN (Ярослава Дронова) с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной распространялись в Сети уже давно, но сегодня парочка решила подогреть интерес к своим взаимоотношениям. Во время визита в московскую школу № 1409 исполнитель и его спутница поцеловались прямо на глазах у столичных школьников.

Мизулина и Shaman поцеловались в школе. Видео © Telegram / «Звёздная пыль»

В актовом зале ученики начали скандировать «Горько!», и хотя сначала певец растерялся, вскоре уже слился в страстном поцелуе с Мизулиной (или только сделал вид), прикрыв рукой их лица. Предприимчивые школьники, конечно, сняли исторический момент на видео, которое быстро стало расходиться в соцсетях.

Ранее Мизулина объявила конкурс для школ, призом в котором стала её с Шаманом автограф-сессия, а также концерт и секретный суперприз.

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Также сегодня сообщалось, что дочь олигарха Кенина рассталась с певцом Shaman. Дело шло к свадьбе, а сам исполнитель выбирал кольцо, но невеста неожиданно передумала идти к алтарю.

Ольга Сливченко
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