SHAMAN поцеловал Мизулину на глазах у школьников под крики «Горько!»

Слухи о романе певца SHAMAN (Ярослава Дронова) с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной распространялись в Сети уже давно, но сегодня парочка решила подогреть интерес к своим взаимоотношениям. Во время визита в московскую школу № 1409 исполнитель и его спутница поцеловались прямо на глазах у столичных школьников.

Мизулина и Shaman поцеловались в школе. Видео © Telegram / «Звёздная пыль»

В актовом зале ученики начали скандировать «Горько!», и хотя сначала певец растерялся, вскоре уже слился в страстном поцелуе с Мизулиной (или только сделал вид), прикрыв рукой их лица. Предприимчивые школьники, конечно, сняли исторический момент на видео, которое быстро стало расходиться в соцсетях.

Ранее Мизулина объявила конкурс для школ, призом в котором стала её с Шаманом автограф-сессия, а также концерт и секретный суперприз.