Психолог поставил неутешительный диагноз сделавшей пластику фанатке Shaman

Клинический психолог Маргарита Алексеева уверена, что иногда любовь к любимому певцу может заставить человека лечь на стол пластического хирурга. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист прокомментировала желание фанатки Shaman быть похожей на кумира.

Психолог считает, что в таком желании кроются психологические проблемы. Это может быть диссоциация со своей личностью, когда человек не принимает себя и хочет стать другим человеком не за счёт новых привычек, смены профессиональной деятельности или круга общения, а при помощи изменения внешнего облика.

По словам Алексеевой, в таком случае пластический хирург обязан отправить пациента на консультацию к психиатру. Поэтому специалист не понимает, почему фанатке Shaman дали лечь под нож. Она также отметила, что в шоу-бизнесе хватает подобных случаев. Ярким негативным примером является блогер и телеведущая Виктория Боня, которая хотела стать Анджелиной Джоли.

«Пластический хирург должен обращать внимание на психическое состояние человека, который обращается к нему не просто, чтобы исправить дефекты внешности, а чтобы перекроить себя под другого человека», — делится психолог.