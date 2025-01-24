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24 января, 19:15

Психолог поставил неутешительный диагноз сделавшей пластику фанатке Shaman

Психолог Алексеева: В желании быть похожим на любимого артиста кроются проблемы

Певец Shaman и его фанатка Надежда. Фото © Telegram / SHAMAN / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.mironova.dr

Певец Shaman и его фанатка Надежда. Фото © Telegram / SHAMAN / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dr.mironova.dr

Клинический психолог Маргарита Алексеева уверена, что иногда любовь к любимому певцу может заставить человека лечь на стол пластического хирурга. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист прокомментировала желание фанатки Shaman быть похожей на кумира.

Психолог считает, что в таком желании кроются психологические проблемы. Это может быть диссоциация со своей личностью, когда человек не принимает себя и хочет стать другим человеком не за счёт новых привычек, смены профессиональной деятельности или круга общения, а при помощи изменения внешнего облика.

По словам Алексеевой, в таком случае пластический хирург обязан отправить пациента на консультацию к психиатру. Поэтому специалист не понимает, почему фанатке Shaman дали лечь под нож. Она также отметила, что в шоу-бизнесе хватает подобных случаев. Ярким негативным примером является блогер и телеведущая Виктория Боня, которая хотела стать Анджелиной Джоли.

«Пластический хирург должен обращать внимание на психическое состояние человека, который обращается к нему не просто, чтобы исправить дефекты внешности, а чтобы перекроить себя под другого человека», — делится психолог.

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Ранее сделавшая пластику фанатка Shaman назвала неправдой всё, что о ней написали. Россиянка, которая якобы сделала ряд пластических операций, чтобы приблизить свою внешность к певцу Ярославу Дронову, заявила, что всё это ложь.

Алена Пенчугина
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