Сделавшая пластику фанатка Shaman назвала неправдой всё, что о ней написали

Россиянка, которая якобы сделала ряд пластических операций, чтобы приблизить свою внешность к кумиру певцу Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), заявила, что всё это ложь. Её слова приводит 360.ru.

«Украли видео и раздули. Я сама с ним, если надо, свяжусь», — пояснила 55-летняя Надежда, комментируя публикации о её новом образе.

Напомним, в Сети стали распространять видеоролик про женщину, которая так сильно любила песни Shaman, что решилась на пластические операции, сделавшие её похожей на кумира.