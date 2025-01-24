Сделавшая пластику фанатка Shaman назвала неправдой всё, что о ней написали
Shaman и его фанатка Надежда. Обложка © Telegram / SHAMAN / Соцсети
Россиянка, которая якобы сделала ряд пластических операций, чтобы приблизить свою внешность к кумиру певцу Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов), заявила, что всё это ложь. Её слова приводит 360.ru.
«Украли видео и раздули. Я сама с ним, если надо, свяжусь», — пояснила 55-летняя Надежда, комментируя публикации о её новом образе.
Напомним, в Сети стали распространять видеоролик про женщину, которая так сильно любила песни Shaman, что решилась на пластические операции, сделавшие её похожей на кумира.
В начале декабря 2024 года певец SHAMAN стал главным героем необычного инцидента, который произошёл в Подмосковье. Внимание зрителей привлёк странный момент, который даже можно назвать курьёзом. Обнимая девушку, он ловко вытащил из её заднего кармана паспорт.