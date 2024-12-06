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6 декабря, 14:00

«We LOVE Rov»: Лавров после интервью обзавёлся поклонницами в США

Американкам понравился Сергей Лавров во время интервью Карлсону

Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Сергей Лавров. Фото © Life.ru

Очевидно, американки до выхода интервью с Такером Карлсоном понятия не имели, кто в России министр иностранных дел. Посмотрев видео, они в комментах начали делиться тем, чем их лично очаровал Сергей Лавров.

Комментарии к интервью с Лавровым. Скриншот © X / Tucker Carlson

Комментарии к интервью с Лавровым. Скриншот © X / Tucker Carlson

«Чёрт, его голос... меня в дрожь бросает. А он женат?», — интересовалась Джессика.

«Почему наши политики не могут так выглядеть?», — недоумевала Самира.

«Как, вы говорите, его зовут? LOVErov?», — уточнила Кристина.

Обсуждение Лаврова и России. Скриншот © X / Tucker Carlson

Обсуждение Лаврова и России. Скриншот © X / Tucker Carlson

По словам одного из комментаторов, американцы были бы рады, если бы новости из России приходили чаще. Он также назвал абсурдом то, что Америка отталкивает от себя потенциального союзника, которого сама должна себе желать. Один из пользователей также похвалил и работу самого Карлсона.

«Такер Карлсон, чтобы предотвратить Третью мировую войну, делает больше, чем [президент США] Джо Байден когда-либо делал в своей жизни», — гласит один из самых залайканных комментов под публикацией.

«Переговоры с позиции силы»: Политологи раскрыли ключевой посыл Лаврова в интервью Карлсоны
«Переговоры с позиции силы»: Политологи раскрыли ключевой посыл Лаврова в интервью Карлсоны

Напомним, ранее Такер Карслон вновь приехал в Москву, чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Журналист назвал беседу увлекательной, а в комментариях под соответствующим постом у него в соцсети люди восхитились профессионализмом российского министра.

Владимир Озеров
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