«We LOVE Rov»: Лавров после интервью обзавёлся поклонницами в США

Очевидно, американки до выхода интервью с Такером Карлсоном понятия не имели, кто в России министр иностранных дел. Посмотрев видео, они в комментах начали делиться тем, чем их лично очаровал Сергей Лавров.

Комментарии к интервью с Лавровым. Скриншот © X / Tucker Carlson

«Чёрт, его голос... меня в дрожь бросает. А он женат?», — интересовалась Джессика.

«Почему наши политики не могут так выглядеть?», — недоумевала Самира.

«Как, вы говорите, его зовут? LOVErov?», — уточнила Кристина.

Обсуждение Лаврова и России. Скриншот © X / Tucker Carlson

По словам одного из комментаторов, американцы были бы рады, если бы новости из России приходили чаще. Он также назвал абсурдом то, что Америка отталкивает от себя потенциального союзника, которого сама должна себе желать. Один из пользователей также похвалил и работу самого Карлсона.