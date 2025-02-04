Психолог дала ответ, есть ли любовь между SHAMAN`ом и Мизулиной
Психолог Жданова: Говорить об искренности чувств SHAMAN и Мизулиной пока рано
Ярослав Дронов (SHAMAN) и Екатерина Мизулина. Обложка © Telegram / SHAMAN
В Сети уже который день обсуждают возможный роман главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN). Пара сама то и дело подогревает слухи, выкладывая в Сеть совместные снимки, а накануне они и вовсе поцеловалась на глазах у школьников. По мнению психолога Эльвиры Ждановой, говорить об искренности чувств знаменитостей по фото и видео очень сложно. Надо посмотреть на их дальнейшие действия, чтобы понять — влюблены они друг в друга или нет.
«По фото и видео сложно определить, какие отношения между людьми. Это может быть часть шоу. Пока говорить об искренности чувств не представляется возможным. Нужно посмотреть, как отношения двух знаменитостей будут развиваться дальше», — отметила Жданова в беседе с РИАМО.
При этом специалист обратила внимание на один момент. На ролике, где SHAMAN целует Мизулину, он очень аккуратно прикасается к ней. Это может говорить о неуверенности исполнителя, а также о том, что он что-то скрывает.
Как ранее писал Life.ru, SHAMAN и Мизулина поцеловались во время визита в московскую школу № 1409 прямо на глазах у школьников. Этот ролик за считанные секунды разлетелся по Сети. Сама сладкая парочка не комментирует свои отношения. Вместе с тем, глядя на видео с поцелуем, профайлер сделал вывод, что для исполнителя хита «Я русский» это всего лишь игра на публику, тем временем для Мизулиной певец кое-что значит.