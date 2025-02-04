Психолог дала ответ, есть ли любовь между SHAMAN`ом и Мизулиной

В Сети уже который день обсуждают возможный роман главы Лиги безопасного Интернета Екатерины Мизулиной с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (SHAMAN). Пара сама то и дело подогревает слухи, выкладывая в Сеть совместные снимки, а накануне они и вовсе поцеловалась на глазах у школьников. По мнению психолога Эльвиры Ждановой, говорить об искренности чувств знаменитостей по фото и видео очень сложно. Надо посмотреть на их дальнейшие действия, чтобы понять — влюблены они друг в друга или нет.

«По фото и видео сложно определить, какие отношения между людьми. Это может быть часть шоу. Пока говорить об искренности чувств не представляется возможным. Нужно посмотреть, как отношения двух знаменитостей будут развиваться дальше», — отметила Жданова в беседе с РИАМО.

При этом специалист обратила внимание на один момент. На ролике, где SHAMAN целует Мизулину, он очень аккуратно прикасается к ней. Это может говорить о неуверенности исполнителя, а также о том, что он что-то скрывает.