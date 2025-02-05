Мечты станут реальностью: Тамара Глоба раскрыла 5 знаков зодиака, которым повезёт в феврале

Февраль обычно ассоциируется с холодом, длинными вечерами и бесконечным поиском тёплых носков. Но астролог Тамара Глоба уверена: для представителей некоторых знаков зодиака этот месяц станет горячее любого июля. Кто-то наладит личную жизнь, кто-то озолотится, а кто-то внезапно поймёт, что его интуиция работает лучше любого GPS-навигатора. Мы выяснили, кому февраль 2025 обещает удачу на всех фронтах. Смотрим, завидуем или радуемся за себя.

Знак зодиака Овен — в центре внимания, как звезда на красной дорожке

5 знаков зодиака, которым улыбнётся удача в феврале 2025 года. Фото © «Шедеврум»

Для носителей знака зодиака Овен февраль 2025, согласно гороскопу, будет похож на кино про успешного героя. Всё крутится вокруг них: новые планы, идеи, перспективы. Венера как будто специально решила, что Овны заслужили максимум внимания. И пусть весь мир подождёт, потому что у людей, кто по гороскопу Овен, теперь и в любви всё закрутится, и в карьере заискрится. Но в любом хорошем фильме есть момент, когда герою нужно задуматься. Во второй половине февраля 2025 года стоит открыть блокнот и проверить финансовый баланс. Деньги любят счёт, а февраль — сюрпризы. Не все из них приятные, если не держать руку на пульсе.

Знак зодиака Телец — когда карьера идёт в гору, а зарплата за ней не отстаёт

Телец в феврале 2025 года — это человек, у которого наконец-то всё получается. Поддержка руководства? Легко. Хорошие заработки? Конечно. Новый уровень профессионального роста? Уже на подходе. И если вы думали, что всё это придётся оплачивать бессонными ночами и литрами кофе, то нет. Даже на короткое путешествие останется энергия и бюджет. Бонус для Тельцов в феврале 2025 года — улучшение отношений с родственниками. Видимо, звёзды решили, что счастье на работе должно быть в комплекте с гармонией дома.

Знак зодиака Водолей — новые идеи, новые люди и… новые деньги

Гороскоп Тамары Глобы: какие знаки зодиака будут везунчиками в феврале 2025. Фото © «Шедеврум»

Водолеи, готовьтесь: февраль 2025 решит встряхнуть вашу жизнь, как хорошее шампанское. Планы на будущее появляются сами собой, и это не просто списки «купить хлеб, позвонить маме». Это серьёзные цели, которые реально воплотить. Носители знака зодиака Водолей будут открывать для себя новые интересы, встречать нужных людей и внезапно понимать, что их работа приносит не только моральное удовлетворение, но и очень даже ощутимые финансовые плоды. Главное — не забывать о старых друзьях. Они могут оказаться ключом к новым возможностям.

Знак зодиака Весы — когда любовь и удача ходят за вами по пятам

Весы в феврале 2025 года, согласно гороскопу Тамары Глобы, напоминают магнит для всего прекрасного. Новые знакомства? Будут. Интересные встречи? Конечно. Любовь? Так и вообще на каждом шагу. Даже дети сыграют особую роль в жизни родителей со знаком зодиака Весы, принося им не только радость, но и неожиданные уроки. Важный совет: не бойтесь принимать участие в общественной жизни. Те самые «случайные» встречи могут обернуться судьбоносными. Весам стоит помнить: чем активнее вы себя проявляете, тем больше удачи получаете в ответ.

Знак зодиака Рыбы — интуиция на максимуме и удача без перерыва

Гороскоп на февраль 2025: кто разбогатеет и найдёт любовь. Фото © «Шедеврум»

Носители знака зодиака Рыбы в феврале 2025 года могут смело доверять своим чувствам. Интуиция сработает лучше любых советов из Интернета. Люди будут тянуться к вам как к человеку, который знает все ответы. И вы действительно будете их знать. Февраль для представителей знака зодиака Рыбы — это признание, новые возможности и даже немного магии в повседневности. Но не забывайте: за успехами может прятаться лёгкая тень разочарования. Главное — не зацикливаться на этом. Ваша сила именно в умении видеть свет даже в самых пасмурных ситуациях.