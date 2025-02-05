Как изменилась жизнь и куда пропали эти 10 звёзд «Кривого зеркала» и «Аншлага»

Когда-то их шутки звучали в каждом доме, а телевизионные эфиры собирали у экранов миллионы зрителей. Но времена меняются, и теперь эти артисты, словно герои старых VHS-кассет, потерялись в потоке новых форматов. Где они сейчас? И почему их юмор уже не срабатывает так, как прежде? Давайте разберёмся.

Евгений Петросян: новая глава и новая семья

Евгений Петросян: как он живёт после развода со Степаненко. Фото © ТАСС / Алексей Белкин, Николай Малышев, Александр Сенцов

Евгений Петросян после расставания с Еленой Степаненко не задержался в одиночестве. Он вступил в брак с Татьяной Брухуновой, своей бывшей помощницей, которая младше его на 44 года. В этом союзе Петросян обрёл новую волну энергии и вдохновения, став отцом в почтенном возрасте. Он по-прежнему активен в профессии: выступает с концертами, участвует в телешоу и управляет творческими проектами. В интервью юморист редко вспоминает о прошлом браке, делая акцент на настоящем и будущем. Судя по всему, Петросян нашёл баланс между личным счастьем и профессиональной активностью, оставаясь одной из самых узнаваемых фигур российского юмора.

Елена Степаненко: от сцены к личным приоритетам

Елена Степаненко: чем увлечена после расставания с Петросяном. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, Людмила Пахомова

После громкого развода с Евгением Петросяном Елена Степаненко не исчезла из публичного поля, но её карьера и личная жизнь претерпели изменения. Степаненко меньше появляется на телевидении, сосредоточившись на сольных концертах и театральных постановках. Несмотря на то что в прошлом она не рвалась на сцену, сейчас артистка с удовольствием занимается творчеством, выбирая проекты, которые приносят ей удовольствие. В интервью Елена Степаненко не раз подчёркивала, что после развода почувствовала себя свободнее и нашла время для личных увлечений. Она уделяет внимание дому, занимается хобби и наслаждается размеренной жизнью, вдали от постоянного медийного шума.

Игорь Христенко: от всеобщей славы к сцене «для своих»

Что происходит в жизни Игоря Христенко сейчас. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго © VK / Игорь Христенко

В нулевые Игорь Христенко был настоящей звездой: его пародии знали наизусть, а образы — от домохозяйки до политика — вызывали бурю аплодисментов. Но смена трендов сделала своё дело. Публика устала от старых форматов, и Христенко ушёл из «Кривого зеркала» после конфликта с Петросяном. Сейчас Игорь выступает с сольными концертами для преданных поклонников. Да, не на стадионах, но залы собирает. А ещё увлёкся кулинарией — возможно, потому что в жизни без телевизионных съёмок остаётся больше времени на простые радости. Семья — стабильный тыл: более 40 лет с Еленой Пигольциной, рядом дети и внуки.

Елена Воробей: между сценой и больничными палатами

Чем занимается Елена Воробей после ухода с экранов. Фото © ТАСС / Сергей Микляев, Сергей Виноградов

Помните её безупречные пародии? Елена Воробей по-прежнему числится в «Аншлаге», но уже не в центре внимания. Основной приоритет — здоровье дочери Софии, которой пришлось перенести серьёзные операции. Несмотря на личные сложности, Воробей активно гастролирует с театральными постановками и даже записала песню «Скандальчик», которая неожиданно понравилась её фанатам. Концертный график забит на месяцы вперёд, но массовой популярности, как в 2000-х, уже нет.

Юрий Гальцев: от телезвезды к театральному мэтру

Куда пропал Юрий Гальцев? Нашёл себя после телевидения. Фото © ТАСС / Юрий Белинский, Алексей Смышляев

Юрий Гальцев больше не мелькает на ТВ так часто, как раньше. В кино — лишь эпизодические роли, зато театр стал его новой сценой. Он художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина и с удовольствием делится закулисьем в соцсетях. Интерес к персоне Гальцева сегодня больше связан с личной жизнью, чем с карьерой. Молодая избранница Мария Насырова и старые семейные узы с Ириной Ракшиной создают почву для сплетен. Публика любит драмы, а творчество? Ну, оно как-то на втором плане.

Регина Дубовицкая: «Аншлаг» как отражение прошлого

Куда исчезла Регина Дубовицкая и что известно о её жизни сегодня. Фото © ТАСС / Сергей Джевахашвили, Артём Геодакян

Регина Дубовицкая когда-то была лицом юмористической эпохи. Сегодня она реже появляется на публике, предпочитая уют подмосковного дома. Тем не менее «Аншлаг» Регина не бросила — ведёт новые выпуски и мечтает обновить состав резидентов. После аварии в 2000-х Дубовицкая быстро вернулась к работе, но годы берут своё. Сейчас она не в центре событий, а скорее их символ — напоминание о времени, когда телевизор был главным источником веселья.

Николай Бандурин и Михаил Вашуков: дуэт, которого больше нет

Николай Бандурин и Михаил Вашуков: где они сейчас. Фото © ТАСС / Борис Борисов, Николай Галкин, Олег Дьяченко

Когда-то их куплеты были на слуху у всех. Но дуэт распался, и каждый пошёл своим путём. Бандурин пережил пожар, после которого с ожогами отправился на гастроли, а в 2024 году попал в больницу с сердечными проблемами. Сейчас он восстановился и продолжает выступать. Вашуков сосредоточился на сольной карьере и даже запустил концертную программу «Петь и смеяться разрешается». Да, залы уже не такие большие, но своё место под солнцем он держит.

Александр Морозов: от комика до «нового» себя

Как изменилась жизнь Александра Морозова после «Кривого зеркала». Фото © ТАСС / Юрий Самолыго, © VK / Гарик Харламов

Александр Морозов удивил всех резким похудением — минус 50 килограммов. Изменился не только внешний вид, но и амплуа. Теперь он играет комических старушек, хотя раньше ассоциировался с другими образами. После закрытия «Кривого зеркала» Морозов занялся преподаванием и актёрской работой в Московском еврейском театре «Шалом». Он не сдаётся, пытаясь удержаться в поле зрения публики, но, увы, интерес к его шуткам уже не тот.

Клара Новикова: между сценой и личными границами

Что происходит в жизни Клары Новиковой сегодня. Фото © ИТАР-ТАСС / Елена Никитченко

Клара Новикова, звезда «Аншлага», в последние годы почти не появляется на телевидении. Её творчество всё ещё живо, но теперь оно существует в более камерных форматах — квартирники, редкие сольные концерты в Москве. Клара остаётся верной сцене, но предпочитает тишину медийному шуму. Иногда появляются слухи о её здоровье, но друзья и коллеги утверждают, что Новикова в отличной форме и продолжает играть в театральных постановках. Она избегает «громких» шоу, предпочитая сцену, где важен не хайп, а искренность. Новикова дорожит своим именем и репутацией, и это чувствуется в каждом её выступлении.