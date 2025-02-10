День памяти Александра Пушкина: 13 актёров, сыгравших великого поэта за последние 100 лет

Сегодня Россия отмечает День памяти Александра Пушкина. Именно 10 февраля гения предательски застрелил Дантес (не путать с дантистом). Теперь «солнце русской поэзии» играет русский номинант на «Оскар» Юра Борисов. В 2025 году широкому зрителю станет доступен фильм «Пророк» о жизни литератора. В честь этого события рассказываем, кто ещё из звёзд современной России, СССР и Российской империи исполнял роль главного поэтического светила нашей страны, создателя русского литературного языка.

1. Владимир Кривцов

Владимир Кривцов стал первым исполнителем роли Пушкина на экранах. Кадр из фильма «Жизнь и смерть Пушкина», режиссёр Василий Гончаров, сценаристы Василий Гончаров, Макарова / Kinopoisk

Самый первый исполнитель роли Пушкина на экране. Пятиминутный немой чёрно-белый фильм «Жизнь и смерть Пушкина» вышел на экраны в 1910 году и сразу заслужил бешеное признание публики. В XX веке не было принято писать гадости про фильмы в Интернете, поэтому по картине дичайше «прошлась» газетная критика. В 2025 году эта критика выглядит как аргументы уровня пятого класса, например Кривцова называли «толстым актёром с приклеенным носом».

2. Евгений Червяков

Евгений Червяков был вторым актёром, что сыграл Пушкина в кино. Кадр из фильма «Поэт и царь», режиссёры Владимир Гардин, Евгений Червяков, сценаристы Евгений Червяков, Владимир Гардин / Kinopoisk

По очевидным причинам российская кинопромышленность где-то на 10–15 лет о Пушкине забыла. Причинами были Первая мировая война, куда Россия вступила в 1914 году, и революция, что случилась в 1917-м. Когда большие исторические события на некоторое время закончились, все знали, что пора снимать новый фильм о Пушкине. Полнометражка появилась на свет уже в СССР: в 1927 году отсняли драму «Поэт и царь», а режиссёром выступил сам Евгений Червяков, исполнитель главной роли. Времена были «вегетарианские», но критика всё равно назвала картину «вульгарной и бестактной» за то, что там было показано слишком много балов.

3. Валентин Литовский

Роль Пушкина для Валентина Литовского стала первой и последней. Кадр из фильма «Юность поэта», режиссёр Абрам Народицкий, сценарист Александр Слонимский / Kinopoisk

Сталинское время было простым и незатейливым, поэтому фильм, где снялся самый юный исполнитель роли Пушкина, вышел на экраны в 1937 году. Валентину Литовскому было всего 15 лет, когда он сыграл гения в картине «Юность поэта». Это был фильм о жизни Пушкина в Царскосельском лицее, с ним перекликается картина, о которой мы расскажем позже. После такой роли Литовский мог стать всесоюзной звездой, но судьба распорядилась иначе: актёр погиб на Великой Отечественной войне в 20 лет.

4. Пётр Алейников

При исполнении роли Пушкина Петра Алейникова подвело его комическое амплуа. Кадр из фильма «Глинка», режиссёр Лев Арнштам, сценарист Лев Арнштам / Kinopoisk

Валентин Литовский этого уже не увидел, но самая смешная ситуация с фильмом про Пушкина произошла в 1946 году. Дело в том, что тогда сняли драму «Глинка» об одном из лучших друзей поэта, композиторе Михаиле Глинке. На роль Пушкина выбрали Петра Алейникова, который до этого в фильмах использовался, когда нужны были персонажи для комической разрядки. Аудитория запомнила его как клоуна, поэтому смеялась каждый раз, когда Пушкин появлялся на экране, хоть это и была серьёзная роль. Кино всё равно получило Сталинскую премию, но те чиновники, что отвечали за контроль съёмок, неплохо «огребли».

5. Александр Палеес

Александр Палеес сыграл в фильме про Пушкина, который никому не понравился. Кадр из фильма «Разбудите Мухина!», режиссёр Яков Сегель, сценаристы Анатолий Гребнёв, Яков Сегель / Kinopoisk

Как бы то ни было, следующий фильм о Пушкине — это уже оттепельный 1967 год. Картина «Разбудите Мухина!» не заняла своего места среди лучшего кино о «солнце русской поэзии», так как критика посчитала фильм скучным, его показывали только в регионах и скоро спрятали в архив. Тем не менее с ролью Палеес справился неплохо — и через девять лет его пригласили играть гения в серию «Чудное мгновенье» киножурнала «Ералаш». На этот раз всем всё понравилось.

6. Александр Пономарёв

Александр Пономарёв — самый милый Пушкин на экранах. Кадр из фильма «И с вами снова я», режиссёр Андрей Хржановский, сценарий Андрей Хржановский, Александр Пушкин / Kinopoisk

Наверное, это самый нежный Пушкин на экранах. Документальная драма «И с вами снова я…». Этот юноша был настолько красив, что играл Пушкина вообще без грима. После данной роли актёрская игра ему наскучила, теперь Пономарёв занимается театральной режиссурой. Сама документальная картина вышла на экраны в 1981 году. Из интересного: там подробно рассказано, какие отношения Пушкин имел с декабристами.

7. Сергей Шакуров

Сергей Шакуров появляется в эпизодической роли Пушкина в 1982 году. Кадр из фильма «Наследница по прямой», режиссёр Сергей Соловьёв, сценарист Сергей Соловьёв / Kinopoisk

Кажется, почти каждая семья, чьи предки происходят из области рядом с усадьбой Захарово, из поколения в поколение передаёт легенды о том, что именно Пушкин был отцом кого-нибудь из прапрапрапрадедушек или бабушек. Короче, многие соревнуются за право считаться потомками Ольги Калашниковой, единственной задокументированной крестьянской фаворитки поэта. Не меньшее количество людей соревнуются за право считаться духовными наследниками гения. Примерно об этом в 1982 году сняли «Наследницу по прямой». Сергей Шакуров появляется в эпизоде и читает отрывок из реального письма поэта.

8. Юрий Беркун

Юрий Беркун сыграл сурового Пушкина в фильме о Грибоедове. Кадр из фильма «Грибоедовский вальс», режиссёр Тамара Павлюченко, сценарист Вадим Коростылёв / Kinopoisk

В 1995 году сняли фильм «Грибоедовский вальс», там Пушкин — довольно суровый мужчина, а играет его Юрий Беркун. Это фильм не о поэте, а о Грибоедове, он снят к 200-летию классика. Автор «Горя от ума» был убит при погроме русского посольства в Тегеране. Пушкин очень близко с ним дружил, в фильме поэт является Грибоедову во сне, они пьют чай в горах в Армении. В реальной жизни последний раз Пушкин увидел друга уже мёртвым: он встретил транспорт с телом Грибоедова на перевале, который теперь называется в его честь. Если на фильм вас не хватит, можете послушать песню Башлачёва «Грибоедовский вальс».

9. Евгений Стычкин

Евгений Стычкин сыграл Пушкина в фильме о приключениях поэта. Кадр из фильма «День полнолуния», режиссёр Карен Шахназаров, сценаристы Александр Бородянский, Карен Шахназаров / Kinopoisk

Стычкин сыграл в фильме, который можно назвать экранизацией стихотворения «Калмычке». «День полнолуния», снятый в 1998 году, ставит в центр сюжета поездку Пушкина в Арзрум — выходку в стиле современных «цифровых кочевников». Поэт тогда столкнулся с реальными кочевниками: по пути его кортеж миновал стоянки калмыков. В одну из калмычек поэт на полчаса влюбился, но был не в её вкусе, так что написал об этом стихотворение и забыл о ситуации.

10. Сергей Безруков

Сергей Безруков сыграл Пушкина в детективной драме. Кадр из фильма «Пушкин: Последняя дуэль», режиссёр Наталья Бондарчук, сценарист Наталья Бондарчук / Kinopoisk

Сергей Безруков за свою актёрскую карьеру сыграл буквально всех. В том числе и Пушкина. В 2006 году эта почётная роль досталась ему в фильме «Пушкин. Последняя дуэль». Это детективная история о том, почему именно произошла дуэль с Дантесом, что на самом деле случилось на Чёрной речке и была ли смерть Пушкина подстроена, чтобы поэт впервые в жизни выбрался за границы Российской империи и обосновался во Франции — и впоследствии стал Александром Дюма – отцом. Да, о Пушкине существует даже такая теория!

11. Станислав Белозёров

Станислав Белозёров сыграл Пушкина в фильме о Царскосельском лицее. Кадр из фильма «18-14», режиссёр Андрес Пуустусмаа, сценарист Дмитрий Миропольский и др. / Kinopoisk

Станислав Белозёров сыграл в одном из самых интересных фильмов о Пушкине. Во-первых, с тем же успехом можно было снять русские «Сумерки» — фильм настолько легендарный. Во-вторых, он насыщен смелыми эпизодами, например, когда Александр Сергеевич пишет свои стихи на теле эскортницы. В-третьих, это детектив о серийном убийце Сазонове, который орудовал в Царскосельском лицее, пока Пушкин там учился. Фильм называется «18-14», а снят он в 2007 году — и после этого кино вы захотите вернуть 2007-й с удвоенной силой.

12. Сергей Алимпиев

Сергей Алимпиев сыграл Пушкина в сериале о Грибоедове. Они дружили. Кадр из фильма «Смерть Вазир-Мухтара», режиссёр Сергей Винокуров, сценарист Эдуард Володарский / Kinopoisk

И снова Пушкин появляется в истории о Грибоедове. На этот раз в сериале «Смерть Вазир-Мухтара. Любовь и жизнь Грибоедова» 2010 года. Сериал основан на романе Юрия Тынянова, в нём рассказано о последнем году жизни автора «Горя от ума». Сериал подробно рассказывает и о женитьбе Грибоедова на грузинской княгине Нине Чавчавадзе, и о том, как персы заплатили за смерть поэта алмазом «Шах».

13. Константин Крюков

Константин Крюков играет самого современного Пушкина, который точно знает, что такое пикми. Кадр из фильма «Спасти Пушкина», режиссёры Филипп Коршунов, Павел Мирзоев, сценаристы Елена Исаева, Аглая Соловьёва / Kinopoisk

Константин Крюков сыграл Пушкина в истории о «попаданцах», но только наоборот. В этом кино обычный школьник не попадает во времена Пушкина, наоборот, сам поэт попадает в наше время и знакомится с подростками. Фильм «Спасти Пушкина» 2017 года насыщен забавными эпизодами, а Крюкова называли Пушкиным каждый раз, когда для роли требовались бакенбарды, так что было очевидно, что ему рано или поздно достанется эта роль.