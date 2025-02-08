Любовь и секс, интриги и страсть: что скрывалось за закрытыми дверьми дворян XIX века

Чем занимались дворяне XIX века в свободное от балов время? Их жизнь напоминала страницы захватывающего романа: пылкие признания, тайные встречи, скандалы, разбитые сердца и запретные связи. Мы привыкли воспринимать ту эпоху через призму красивых костюмированных фильмов, но реальность была куда сложнее и жёстче. Как воспитывали девушек, почему мужчины были искусными соблазнителями и как крепостные женщины оказывались жертвами дворянских страстей? Разбираемся, что правда, а что миф.

Любовь как подготовка к браку, а не искреннее чувство

Как флиртовали и изменяли аристократы Российской империи. Фото © Wikipedia

Юные дворянки с детства готовились к роли супруги. Но нет, их не учили искусству соблазнения. Настоящий «курс любви» состоял из сентиментальных романов, дневников, где они записывали свои эмоции, и долгих разговоров с наставницами. Само слово «любовь» в XIX веке означало не то же, что сейчас.

В первую очередь это был путь к удачному браку. В институтах благородных девиц существовала традиция: каждая девушка выбирала себе кумира — старшекурсника или преподавателя, о котором мечтала, писала стихи и дневники. Это было «тренировкой» чувств перед взрослой жизнью. Брак по любви? Такое случалось редко. Союзы заключались по расчёту, где на первом месте стояли положение и состояние семьи.

Мужчины-охотники: Пушкин, Вульф и искусство соблазнения

Сексуальная жизнь дворян: правда и мифы о XIX веке. Фото © VK / Pro искусство: книги, живопись

Дворяне-мужчины воспитывались совсем иначе. В отличие от девушек, их никто не ограничивал. Напротив, «школой любви» для молодых парней становились светские салоны, дуэли из-за дам, а иногда и личные наставники. Поэт Алексей Вульф называл себя учеником Пушкина в деле флирта и соблазнения. Он откровенно описывал в дневнике, как влюбить в себя женщину: Заполнять её мысли романтическими образами. Намекать на свои бурные любовные похождения. Давать надежду, но не спешить с признаниями.

Такие игры могли длиться месяцами. Женщины привязывались, страдали, а мужчины легко переключались на новые объекты. Даже Пушкин, великий романтик, не являлся исключением. У него были десятки увлечений, и поэт даже завёл связь с крепостной девушкой Ольгой Калашниковой, от которой у него родился ребёнок.

На какие жертвы красоты того времени шли женщины

Что было модно в те времена? Ножки Золушки. В XIX веке маленькая ступня считалась эталоном женской красоты. Идеальный размер по современным меркам — 31–34. Чтобы сохранить изящные ножки, девушки носили обувь на несколько размеров меньше, практически не ходили пешком, а после балов размачивали распухшие ноги в подсоленной воде.

Белоснежные руки тоже были, так сказать, в тренде дворян XIX века. Бледность кожи считалась признаком аристократичности. Чтобы добиться эффекта, девушки отбеливали руки огуречным рассолом и даже прикладывали к ним сырую телятину для мягкости.

У дворян XIX века был тайный язык жестов

Дворянский флирт: тайный язык жестов, вееров и цветов. Фото © YouTube / Oracle of Sibyl

В XIX веке открыто выражать симпатию считалось неприличным. Поэтому дворяне изобрели целую систему знаков. Веер в руках. Если девушка держала его закрытым — «не подходи», слегка открывала — «можно заговорить», а если прикрывала лицо — «я влюблена в тебя».

Если девушка держала его закрытым — «не подходи», слегка открывала — «можно заговорить», а если прикрывала лицо — «я влюблена в тебя». Цветы. Подарить белую розу означало признание, жёлтую — расставание, василёк — тайную симпатию. Это был настоящий кодекс флирта, понятный только тем, кто знал правила.

Лермонтов и волокиты: любовь без эмоций

После Пушкина на светских раутах появились другие типажи — холодные и расчётливые мужчины, которых называли волокитами. Они влюбляли женщин, но сами оставались равнодушными. Играли на эмоциях, а потом жестоко бросали. И нередко превращали флирт в соревнование — кто разобьёт больше сердец. Михаил Лермонтов признавался, что никогда не влюблялся всерьёз, а его внимание к дамам — просто развлечение. Самый громкий скандал случился, когда он заставил Екатерину Сушкову бросить жениха ради него, а потом показательно отверг её.

Крепостные любовницы и дворянские гаремы

Любовные интриги в России XIX века: жизнь без романтики. Фото © my.tretyakov.ru

То, что в романах выглядело как возвышенные чувства, в реальной жизни часто превращалось в жестокость. Многие дворяне получали первый сексуальный опыт с крепостными девушками. Помещики иногда держали целые гаремы из крепостных женщин, которых нельзя было никуда отпускать. Некоторые помещики становились настоящими тиранами.