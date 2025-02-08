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8 февраля, 08:00

Тест: Только опытный химик отгадает название элемента из таблицы Менделеева за 10 секунд

8 февраля 1724 года была основана Петербургская академия наук, а с 1999 года в эту дату отмечается важный праздник — День российской науки!

Химия раскрывает тайны материи через призму элементов, объединённых в гениальной таблице Менделеева! Эта наука стала мостом между алхимией и современными технологиями, подарила человечеству лекарства, сверхпрочные материалы и чистую энергию, а её язык символов превратился в универсальный код, который понимают во всём мире. Менделеев не просто систематизировал знания, но и предсказал будущие открытия, доказав, что природа подчиняется логике. Сегодня мы проверим ваши знания и вместе постараемся разобраться в этой удивительной сфере!

Иногда смотришь на человека — и кажется, что он точно как-то нахимичил со своей внешностью, ведь так молодо выглядеть просто невозможно! Но на самом деле всё гораздо проще — ловите 7 реально работающих привычек людей, обманувших старость! А стэнфордские учёные выяснили, какая группа крови наделяет нас привлекательностью и интеллектом. Кстати, этой группой могут похвастаться Владимир Путин и певица Мадонна!

Больше не 24 часа: Почему афонские монахи бьют тревогу и говорят, что время ускорилось
Больше не 24 часа: Почему афонские монахи бьют тревогу и говорят, что время ускорилось
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«Шедеврум»

Виктория Мишинкина
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