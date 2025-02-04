Больше не 24 часа: Почему афонские монахи бьют тревогу и говорят, что время ускорилось

С течением времени происходит что-то странное. Мы практически ничего не успеваем, люди выглядят на десять лет моложе, а дедлайны постоянно горят. На самом деле наше восприятие времени неразрывно связано со скоростью вращения планеты Земля. Хотя время существует и независимо от нас — например, учёные точно знают, сколько световых лет нужно, чтобы долететь до соседней галактики Андромеды, и сколько лет наблюдаемым нами звёздам. Но сейчас происходит нечто действительно интересное — и мы об этом вам расскажем.

Правда ли, что времени теперь меньше?

Сутки становятся короче, а время замедляется: это подтверждают учёные. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sasun Bughdaryan

В 2022 году группа учёных вместо того, чтобы отдыхать где-то на берегу моря, проводила достаточно важный эксперимент: измеряла точное время по атомным часам. Эти часы были созданы в 1960-х годах и показывают самое точное время, которое только доступно человечеству. Благодаря им учёные выяснили, что 29 июня оборот Земли вокруг своей оси стал на 1,59 секунды меньше, чем раньше. Это рекордно короткое обращение, а предыдущий рекорд публиковали 19 июля 2020 года. Поговаривают, что в 2029 году земным часам придётся подстроиться под ускоренное движение Земли и удалить из циферблата одну секунду. Если вам кажется, что время течёт быстрее, чем в 2006-м или 1975-м, вам не кажется.

При этом во времена динозавров сутки были ещё короче: они длились около 23 часов. Всё это время Земля потихоньку замедлялась, но теперь ускоряется снова. По крайней мере, в 1820 году учёные решили, что планета становится медленнее, но с изобретением атомных часов появились новые данные. Но в XIX веке наука, конечно, находилась на другом этапе развития — например, хирурги не мыли руки, потому что не знали, что на них остаются бактерии, и не хотели выглядеть «по-женски».

Насколько короче стали сутки на самом деле

Сутки могли укоротиться на целых шесть или восемь часов! Фото © Freepik

Но есть и другие теории. Согласно им, сутки стали короче не на жалкую секунду, а на шесть или восемь часов. Когда-то давно, около миллиарда лет назад, сутки составляли 18 часов. Говорят, такая длительность суток незаметно для нас вернулась — и сейчас в них от 16 до 18 часов. При этом даже маленькие дети, для которых время традиционно должно ощущаться медленным, замечают, что оно ускорилось. Так что, получается, нас обманывают даже атомные часы?

Что доказывает сильное убавление времени в сутках

Правда ли, что сейчас сутки составляют 18 часов? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Восемнадцатичасовые сутки действительно могут быть правдой. Об этом свидетельствуют два факта. Во-первых, монахи на горе Афон столетиями читают один и тот же молитвенник, который необходимо читать ровно сутки. В последнее время они заметили: времени на чтение полного молитвенника стало не хватать. А в одном из тибетских монастырей существует обычай каждый день в одно и то же время поджигать свечи, которые должны гореть ровно сутки. Столетиями эти свечи делают по одному и тому же рецепту, но сейчас они буквально не успевают прогорать.

Кроме того, количество временных единиц в сутках зависит не только от того, насколько быстро вращается планета, но и от размера её орбиты. Солнце — относительно молодая звезда, поэтому она постоянно расширяется, и орбита Земли видоизменяется соответствующе. Всё по Эйнштейну: чем ближе планета к звезде, тем медленнее она вращается вокруг, тем быстрее на этой планете течёт время.

С какого момента время стало ускоряться

Ускорение времени заметили где-то в 1980-х. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bruce Rolff

Ещё в 1820 году учёные отмечали замедление течения времени. Но где-то в 80-х годах прошлого века атомные часы впервые показали эту тенденцию. А с 2016 года учёные начали отмечать достаточно сильное ускорение вращения Земли вокруг своей оси, поэтому заговорили об удалении из суток лишней секунды. До этого их только прибавляли. А вообще, то, что скорость планеты непостоянна и зависит как от космоса, так и от того, что происходит непосредственно на поверхности, — это доказанный факт. На скорость вращения Земли могут влиять приливы, отливы и извержения вулканов.

Какие ещё сюрпризы со временем нам ждать

Атомные часы показывают, что время в небоскрёбах идёт быстрее. Фото © Wikipedia / Национальный институт стандартов и технологий

Атомные часы — это на самом деле отличный инструмент для измерения конкретного времени на конкретной планете — в нашем случае на Земле. Они показывают малейшие колебания этой величины. Ещё Эйнштейн говорил, что время относительно и полностью зависит от силы тяготения и скорости. Чем меньше гравитация и скорость, тем быстрее течёт время. Учёные обнаружили действительно сенсационные находки благодаря атомным часам: выяснилось, что на последних этажах небоскрёбов гравитация ниже, чем на первых, поэтому время там ускоряется.

Но не Эйнштейном единым. В физике было множество «рок-звёзд» и помимо него, например Ричард Фейнман. И все они занимались квантовой теорией. Согласно этой научной концепции, время — это монолит. Оно постоянно, оно никогда не начиналось и никогда не закончится. Грубо говоря, время состоит из бесконечного количества вселенных, каждая миллисекунда создаёт свою новую бесконечную сеть вселенных — и так будет всегда и с каждым. Кроме того, по самым современным теориям выясняется, что для стороннего наблюдателя времени просто нет. Пока вы не залетите в нашу Вселенную, время не начнётся.