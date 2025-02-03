Магнитная буря 4 февраля. Насколько сильными будут геомагнитные колебания и как пережить этот день Первые дни февраля 2025 года начались с геомагнитных штормов. Как передают учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 4 февраля ожидается магнитная буря. Какой силы и сколько продлится? 3 февраля, 11:33 Магнитная буря 4 февраля: какой силы будет и сколько продлится. Обложка © Коллаж © Kandinsky / Life.ru

4 февраля 2025 года — дата, которая для многих может остаться незамеченной в повседневной суете, но для метеозависимых она станет днём испытаний. Завтра, во вторник, нас ожидает магнитная буря. Космический шторм, спровоцированный сразу семью вспышками на Солнце, способен взбудоражить не только планетарное электромагнитное поле, но и, что гораздо ближе и важнее для каждого, — наш организм.

Как ведёт себя тело под ударом геомагнитных колебаний? Какие системы окажутся наиболее уязвимыми? Какой силы будет магнитная буря 4 февраля и сколько она продлится? И что мы можем сделать, чтобы смягчить влияние этой космической непогоды? Рассказывает Life.ru.

Магнитная буря 4 февраля — какой силы будет и сколько продлится

Магнитная буря 4 февраля ожидается в середине дня. Источник © ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

Каждый день учёные из лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ делятся своими прогнозами относительно солнечной активности и геомагнитных колебаний. На графике мы видим, что во вторник, 4 февраля, нас ожидает магнитное возбуждение. И пусть до уровня G1 оно не дойдёт, уровень Kp 4 может доставить метеозависимым людям неприятные ощущения и стать причиной плохого самочувствия и головных болей. Сколько продлится магнитная буря 4 февраля? Судя по данным учёных, пик возмущений придётся с 12 по 18 часов по московскому времени.

Кто может ощутить на себе влияние магнитной бури 4 февраля

Как магнитная буря 4 февраля отразится на здоровье людей и кто в группе риска почувствовать себя плохо. Инфографика © Life.ru

4 февраля ожидается магнитная буря, и в этот день некоторые группы людей могут ощутить недомогание. Прежде всего в группе риска окажутся те, кто страдает хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистыми и неврологическими. Люди с гипертонией или низким кровяным давлением могут испытывать ухудшение самочувствия, так как магнитные колебания влияют на кровообращение и общее состояние организма.

Также стоит обратить внимание на метеочувствительных людей — это те, кто остро реагирует на изменения погоды и атмосферного давления. У них могут возникнуть головные боли, мигрени или обострение других симптомов, связанных с изменением магнитного поля Земли. Беременные женщины по этой же причине также в группе риска. Магнитная буря 4 февраля может вызвать у них дискомфорт, повышенную утомляемость и эмоциональную нестабильность.

Люди, находящиеся в состоянии стресса или эмоционального напряжения, также, вероятно, почувствуют негативное влияние магнитной бури 4 февраля. Стресс может усугубить физические симптомы, такие как усталость, раздражительность и общее недомогание. Поэтому важно в этот день находить время для отдыха и расслабления.

Наконец, пожилые люди и дети могут быть более чувствительны к изменениям в магнитном поле. У стариков есть риски обострения хронических заболеваний 4 февраля, во время магнитной бури, а у детей проявится капризность и беспокойство.

Советы врачей, как пережить магнитную бурю 4 февраля

Магнитная буря 4 февраля: как защитить организм от влияния геомагнитных колебаний. Фото © freepik / stockking

Во время магнитной бури важно заботиться о своём здоровье и принимать меры для минимизации негативного воздействия на организм. Прежде всего стоит обратить внимание на режим дня. Регулярный сон и достаточное количество отдыха помогут организму справиться с возможными стрессами, вызванными изменениями в магнитном поле. Также рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессовых ситуаций, так как они могут усугубить общее состояние.

Как рассказывает медицинский журналист и эксперт Андрей Горяничев, питание играет ключевую роль в поддержании здоровья во время магнитной бури 4 февраля. Употребление свежих овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами, поможет укрепить иммунную систему. Важно также пить достаточное количество воды, чтобы поддержать водный баланс и избежать обезвоживания. Избегайте тяжёлой и жирной пищи, которая может негативно сказаться на самочувствии.

Забота о себе в день магнитной бури — это не просто рекомендация, а необходимость. Слушайте своё тело и дайте ему то, что ему нужно. Поддержание здорового образа жизни и внимание к своему состоянию помогут вам легче перенести любые природные явления. Медицинский журналист Андрей Горяничев

Также стоит обратить внимание на атмосферу в доме. Создание комфортной и спокойной обстановки, использование ароматерапии или расслабляющей музыки помогут снизить уровень тревожности во время магнитной бури 4 февраля. Важно быть внимательным к своему состоянию и при необходимости обращаться за медицинской помощью. Ранее Life.ru рассказывал, что период магнитных бурь продлится до 5 февраля включительно.

Авторы Карина Морозова