Понедельник — день тяжёлый: Сразу семь мощных вспышек произошло на Солнце сегодня утром

На Солнце зафиксировали серию мощных вспышек, которые произошли на поверхности звезды в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

Судя по графику, который предоставили специалисты, произошло не менее семи вспышек. Солнечная активность начала расти ночью, а одна из самых мощных вспышек произошла утром — примерно в 7 утра по московскому времени.

«Индекс вспышечной активности составляет сейчас 8.7 по 10-балльной шкале. Судя по всему, рост активности носит глобальный характер, так как синхронное увеличение числа и мощности вспышек происходит на обратной, невидимой, стороне Солнца, откуда вчера был зарегистрирован крупный выброс плазмы», — говорится в сообщении.

Известно, что одно зарегистрированной вспышке не хватило всего 10% мощности до высшего балла X.

Тем не менее ближайшие два дня высока вероятность вспышек класса Х на поверхности Солнца, отметили эксперты. Активные центры выброса плазмы находятся прямо напротив Земли, в области максимального воздействия на планету.