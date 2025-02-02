На Солнце зафиксировали четыре мощные вспышки

В воскресенье, 2 февраля на Солнце произошло четыре вспышки среднего класса мощности M, сообщили эксперты из Института прикладной геофизики (ИПГ) ТАСС. Там отметили, что наиболее сильная вспышка была зафиксирована в 17:04 по московскому времени.

Также в ИПГ сообщили, что 2 февраля в рентгеновском диапазоне в группе солнечных пятен 3977 (N20E03) произошла вспышка M5.1, которая длилась 10 минут. Кроме того, были зарегистрированы три другие вспышки: М1.4, М1.2 и М2.7.

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН подчеркнули, что основным фактором этой солнечной активности являются крупные группы пятен, наблюдаемые в северном полушарии Солнца.