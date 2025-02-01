Невролог объяснил, почему при мигрени двоится в глазах и как с этим бороться

Расфокусировка зрения — это один из симптомов, сопровождающий мигрень. Почему он возникает и как с ним бороться, Life.ru рассказал врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

Мигрень — многосимптомное заболевание, основная составляющая которого — специфическая головная боль. Это состояние сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью, звукобоязнью и другими классическими симптомами. Существует также понятие мигрени с аурой: это состояние, при котором перед развитием тяжёлой пульсирующей головной боли с сопутствующими симптомами появляются предварительные признаки. Они связаны с ишемией коры головного мозга, вызванной сосудистым спазмом, который запускает приступ мигрени, объясняет невролог.

«В месте спазма возникают признаки различных нарушений. Например, диплопия, или нарушение конвергенции зрения, то есть раздвоение изображения. Это указывает на ишемию в затылочной доле, в области зрительного анализатора и глазодвигательных нервов. Иногда при мигрени возникают нарушения движения в руке или ноге с одной стороны, что может напоминать первые признаки инсульта. Однако эти симптомы проходят в течение 3–5 минут, после чего начинается головная боль. Часто такие пациенты вызывают скорую помощь, их обследуют на предмет инсульта, но его не находят. После нескольких таких приступов пациенты уже понимают, что это мигрень, а не инсульт, и учатся с этим жить», — рассказал врач.

Бывают и другие симптомы ауры, например фотопсии — вспышки света в глазах. Это также связано с ишемией коры во время спазма.

Подобные проявления встречаются примерно у 25% пациентов во время приступа. Бороться с ними можно двумя способами: Профилактика мигрени. Это лечение антителами против сосудистых спазмов, которое предотвращает приступы. Симптоматическое лечение. Когда появляются первые признаки ауры, пациенты, как правило, уже знают, что делать. Они применяют препараты из группы триптанов, которые блокируют спазм и предотвращают развитие приступа.