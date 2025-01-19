Налегаем на имбирь: Названы рабочие гастрономические лайфхаки для борьбы с мигренью

Правильное питание может стать важным инструментом в борьбе с мигренью. Добавление в рацион продуктов с витамином Д, магнием и сосудорасширяющими веществами способно сократить интенсивность приступов, рассказала Life.ru нутрициолог, член Ассоциации России по здоровью и питанию Юлия Шарапова.

«Существуют продукты, которые помогают уменьшить частоту мигрени и её интенсивность. Например, рыбий жир, который содержит витамин Д. Этот витамин снижает риск частых головных болей. Авокадо, зелень, бобовые и семена богаты магнием, который помогает снимать спазмы», — поделилась эксперт.

Для улучшения кровообращения собеседница издания посоветовала почаще налегать на субпродукты, такие как печень, почки и сердце. Они содержат важную для сердечно-сосудистой системы альфалиполиевую кислоту. А говяжья печень вдобавок насыщает организм рибофлавином, который эффективно предотвращает головные боли. Кроме того, незаменимым инструментом могут стать травяные чаи с мелиссой, чабрецом, ромашкой, смородиной или липой. Они тоже расширяют сосуды и снижают риски приступов.

«И конечно, в борьбе с мигренью вам может помочь имбирь. Он снизит головную боль благодаря своим противовоспалительным и антигистаминным свойствам», — резюмировала нутрициолог.