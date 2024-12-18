Life.ru выяснил, какие смертельные заболевания умеют маскироваться под головную боль

Головная боль — одна из самых распространённых жалоб во врачебной практике. Причём многие не придают неприятным ощущениям большого значения и пытаются заглушить резь обезболивающими, а то и вовсе перетерпеть. Однако делать так нежелательно, так как этот вид боли может быть всего лишь симптомом других заболеваний, в том числе и смертельно опасных. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог и мануальный терапевт «СМ-Клиника» Артём Барышев.

«Если боль возникла резко, сильна сама по себе и постоянно нарастает, а в прошлом были эпизоды сильно повышенного давления, то есть вероятность сосудистой катастрофы и требуется наблюдение врача, как минимум терапевта», — подчеркнул невролог.

Ещё одной причиной головной боли может стать мигрень. По словам Барышева, характерными для неё являются пульсирующие, односторонние приступы, которые повторяются несколько раз в месяц. Если же неприятные ощущения нарастают постепенно и сопровождаются чувством давления в голове, возможно, речь идёт о повышении внутричерепного давления. В таких случаях необходимы более глубокие обследования, включая МРТ с контрастированием сосудов.

Нередко головная боль может быть связана с повышенным артериальным давлением, напомнил собеседник Life.ru. В этом случае она имеет вид «шлема» и лечится лишь комплексным воздействием на гипертонию.

«А вообще, чаще всего головная боль — это результат напряжения мышц спины и шеи, которые не справляются с неадекватной нагрузкой. Сколиоз и сутулость перегружают мышцы, приводя к спазмам и натяжению скальпа — отсюда и начинается боль», — подытожил врач.