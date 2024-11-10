Терпеть нельзя! Врач раскрыла опаснейшие последствия головной боли
Врач Ишбаева: Из-за хронической головной боли может образоваться опухоль
Головная боль может возникнуть по разными причинам и привести к довольном опасным последствиям, поэтому терпеть её нельзя, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева. Она подчеркнула, что при головной боли разрушаются нервные окончания и клетки мозга.
В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт добавила, что длительная головная боль провоцирует нарушения психического и эмоционального состояния человека, в результате чего возникает тревога, возрастает раздражительность и резко меняется настроение.
Головные боли при этом делятся на первичные, которые возникают сами по себе, и вторичные, которые являются следствиями определённых недугов. Однако они сами могут вызывать побочные эффекты, например, тошноту, рвоту, слабость, а также способствовать образованию новых патологий.
«Всё это не только повышает риск появления хронических постоянных болей, но и вызывает новые патологии в организме. Могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой, образование опухолей», — заявила врач.
Ранее врач назвал признаки сна на неподходящей подушке, в их числе — головная боль. Кроме того, невролог раскрыла первые признаки инсульта.
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