Терпеть нельзя! Врач раскрыла опаснейшие последствия головной боли

Головная боль может возникнуть по разными причинам и привести к довольном опасным последствиям, поэтому терпеть её нельзя, заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Дилфуза Ишбаева. Она подчеркнула, что при головной боли разрушаются нервные окончания и клетки мозга.