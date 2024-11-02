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2 ноября, 03:12

Боли, спазмы, разбитость: Врач назвал признаки сна на неподходящей подушке

Врач Нурахметов: Неправильная подушка провоцирует головные боли и шейные спазмы

Подушка напрямую влияет на качество и глубину сна. Если к выбору этой постельной принадлежности подойти с халатностью, вашими новыми спутниками станут головные боли, мышечные спазмы в шее, чувство разбитости и кривой позвоночник, предупредил врач-остеопат Тимур Нурахметов.

По словам доктора, главной задачей подушки является придание голове и тела соосного положения. Лишь в этом случае мышцы расслабляются без вреда для кровоснабжения головного мозга. Важнейшим критерием при выборе подушки является наполнитель. В тренде сейчас материалы с эффектом памяти, которые легко повторяют естественные изгибы тела.

«Хотя есть много приверженцев и старых добрых пуховых подушек. Или подушек из искусственного волокна, которые не впитывают запахи и в которых не заводятся микроорганизмы. Каждый выбирает тот материал, который ему более комфортен во время сна», — отметил Нурахметов.

Сон на «ядовитой» подушке может вызвать симптомы, похожие на похмелье
Сон на «ядовитой» подушке может вызвать симптомы, похожие на похмелье

Чехол же лучше всего брать из натуральных гипоаллергенных тканей: хлопка, трикотажа и растительного волокна. При выборе жёсткости нужно ориентироваться на любимую позу: при частном сне на животе подойдут мягкие подушки, на спине — средней твёрдости, а на боку — самые жёсткие. Чтобы не прогадать с толщиной, достаточно измерить расстояние от края плеча до основания шеи и приобрести постельную принадлежность соответствующей высоты. Поисками идеального варианта лучше заняться прямо в магазине, сравнив сразу несколько подушек.

«Рекомендую воспользоваться этой возможностью и попробовать несколько вариантов по жесткости, высоте и наполнению. Из множества вариантов вы найдёте именно свою идеальную подушку», — подытожил врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Названы продукты и напитки, которые следует исключить перед хорошим сном
Названы продукты и напитки, которые следует исключить перед хорошим сном

А ранее Life.ru рассказывал об опасной привычке, связанной со спальным местом. Чтобы не сделать кровать инкубатором для вредоносных микроорганизмов, следует заправлять постель лишь спустя полчаса после пробуждения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Илья Пушкарев
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