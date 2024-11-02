Боли, спазмы, разбитость: Врач назвал признаки сна на неподходящей подушке

Подушка напрямую влияет на качество и глубину сна. Если к выбору этой постельной принадлежности подойти с халатностью, вашими новыми спутниками станут головные боли, мышечные спазмы в шее, чувство разбитости и кривой позвоночник, предупредил врач-остеопат Тимур Нурахметов.

По словам доктора, главной задачей подушки является придание голове и тела соосного положения. Лишь в этом случае мышцы расслабляются без вреда для кровоснабжения головного мозга. Важнейшим критерием при выборе подушки является наполнитель. В тренде сейчас материалы с эффектом памяти, которые легко повторяют естественные изгибы тела.

«Хотя есть много приверженцев и старых добрых пуховых подушек. Или подушек из искусственного волокна, которые не впитывают запахи и в которых не заводятся микроорганизмы. Каждый выбирает тот материал, который ему более комфортен во время сна», — отметил Нурахметов.

Чехол же лучше всего брать из натуральных гипоаллергенных тканей: хлопка, трикотажа и растительного волокна. При выборе жёсткости нужно ориентироваться на любимую позу: при частном сне на животе подойдут мягкие подушки, на спине — средней твёрдости, а на боку — самые жёсткие. Чтобы не прогадать с толщиной, достаточно измерить расстояние от края плеча до основания шеи и приобрести постельную принадлежность соответствующей высоты. Поисками идеального варианта лучше заняться прямо в магазине, сравнив сразу несколько подушек.

«Рекомендую воспользоваться этой возможностью и попробовать несколько вариантов по жесткости, высоте и наполнению. Из множества вариантов вы найдёте именно свою идеальную подушку», — подытожил врач в беседе с «Вечерней Москвой».