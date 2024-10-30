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30 октября, 09:35

Россиян предупредили об утренней привычке, которая опасна для здоровья

Врач Малиновская призвала заправлять постель через полчаса после сна из-за пота

Привычка заправлять постель сразу после пробуждения опасна для здоровья. Всё дело в том, что организм человека в течение суток выделяет пот, и ночь не исключение. Об этом рассказала физиотерапевт Светлана Малиновская.

«Утром, когда вы сразу после пробуждения заправляете кровать, влага остаётся на постельных принадлежностях. Не торопитесь заправлять по утрам постель, а откиньте одеяло и оставьте его развернутым на 20–30 минут», — рекомендовала эксперт.

В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что влажная от пота постель становится благоприятной средой для размножения микроорганизмов, которые способны нанести вред здоровью. Поэтому зимой бельё нужна менять каждые десять дней, а летом — не реже одного раза в неделю. Также врач призвала регулярно проветривать и прогревать подушки и одеяла, в которых могут завестись пылевые клещи.

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Ранее врач дала советы по стирке одежды больных ОРВИ. Для постельного белья подойдёт кипячение, подчеркнула эксперт.

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Борис Эльфанд
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