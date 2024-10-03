Названо самое грязное место в каждом доме, и это не туалет

Принято считать, что самым грязным местом в доме является туалет. Однако это большое заблуждение. Больше всего бактерий сосредоточено на кухне, рассказала «Газете.ru» врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.

Медик обратила внимание на то, что на кухне лежат губки и тряпки, которые постоянно находятся во влажном состоянии. Ими хозяйки протирают посуду, поверхности столов, плиты и раковины.

«За счёт своей пористости губка особенно сильно накапливает в себе грязь, в том числе и многочисленные бактерии. Основное правило – регулярно меняйте губки», – поделилась советом врач.

Также бактерии могут завестись в раковинах и мисках для животных, если их регулярно не мыть. Дверные ручки, переключатели и краны находятся в постоянном контакте с руками и тоже требуют дезинфекции. Отличной средой для размножения бактерий могут стать фильтры для воды, кофемашины и холодильник. Особенно внимательно надо следить за разделочными досками, в трещины которых легко проникают мясные, рыбные, овощные и фруктовые соки. Чтобы избежать заражения, надо иметь разные доски для каждого вида продуктов и регулярно менять их.