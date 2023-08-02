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2 августа, 10:06

В клининговой компании назвали три самых грязных места на кухне

Эксперт Малашкова назвала раковину и вытяжку рассадником бактерий на кухне

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Кухню нужно мыть тщательно из-за скапливающихся там опасных бактерий, особенно внимательно следует чистить раковину и вытяжку. Об этом сказала специалист клининговой фирмы Ольга Малашкова в беседе с "Вечерней Москвой".

"Раковина — это просто благотворная среда для размножения бактерий. На её поверхности живут кишечная палочка, а ещё такие опасные микроорганизмы, как листерии, сальмонеллы и прочие", объяснила она.

По её словам, лучше дезинфицировать раковину несколько раз в день, после чего обязательно ополаскивать, чтобы на стенках не осталось химических веществ. Кроме того, необходимо менять губку для мытья посуды раз в неделю, так как это рассадник бактерий и плесени, добавила эксперт.

И, наконец, на третьем месте — вытяжка. Она вбирает запахи, покрывается слоем жира и становится местом обитания вредоносных микроорганизмов. В идеале — нужно полностью разобрать элементы вытяжки и промыть их в мыльном растворе, посоветовала Малашкова.

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Татьяна Миссуми
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