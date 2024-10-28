Названы продукты и напитки, которые следует исключить перед хорошим сном

Качество сна играет ключевую роль для продуктивности, настроения и здоровья, а питание вносит важный вклад в его улучшение или ухудшение. Нутрициолог Елена Башкирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты могут негативно повлиять на ночной отдых, особенно если употреблять их вечером.

Башкирова отметила, что быстрые углеводы, такие как белый сахар, сиропы, мёд, белый хлеб и сладкие фрукты, вызывают резкий скачок сахара в крови, что приводит к приливу сил и затрудняет подготовку ко сну. В больших дозах такие продукты способны вызвать сонливость, но сон окажется тревожным и прерывистым из-за изменений уровня глюкозы.

Также алкоголь перед сном создаёт препятствия для полноценного отдыха из-за содержания этанола, который нарушает переход между фазами. Башкирова подчеркнула, что после алкоголя человек может быстро переходить в глубокую фазу сна, но затем возвращаться к состоянию, близкому к пробуждению, из-за чего утром часто ощущается разбитость.

Кофеин, содержащийся в кофе и других напитках, действует иначе: он блокирует рецепторы аденозина — молекулы, отвечающей за ощущение усталости. Таким образом, мозг не реагирует на накопление усталости, и человеку не хочется спать.

«Бодрящий эффект кофе усиливается его влиянием на надпочечники, которые начинают активно вырабатывать адреналин и кортизол — гормоны, противодействующие сну», — подчеркнула эксперт.