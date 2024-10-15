Кедровые – для сна, кешью – для костей: Названы 5 самых полезных орехов

Все орехи известны своими полезными свойствами, но есть в их рядах пять лучших. В их числе грецкий орех, который богат омега-3 жирными кислотами и витаминами Е, РР, К и группы В. Действуя в комплексе, они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшают когнитивные функции, такие как память и внимание. Об этом заявила «Газете.ru» врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина.

Также в рацион следует включить миндаль. Он является природным антиоксидантом, который защищает организм от окислительных процессов. Содержащийся в составе витамин Е улучшает состояние кожи и помогает в борьбе с признаками старения.

В свою очередь фундук содержит много мононенасыщенных жиров, участвующих в снижении уровня «плохого» холестерина. А полиненасыщенные жирные кислоты способствуют улучшению когнитивных функций и защищают мозг от возрастных болезней.

«Кешью содержит цинк — он помогает поддерживать нормальную работу иммунной системы. Также в этом орехе есть кальций, магний, медь и селен, что способствует укреплению костей», — отметила врач.

В топ-5 самых полезных для здоровья орехов оказался кедровый. Благодаря триптофану в составе он благотворно влияет на настроение и сон. Большое содержание пищевых волокон стимулирует перистальтику кишечника, что способствуют нормализации пищеварения, добавила Чуракина.