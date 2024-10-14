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14 октября, 11:39

Названы 4 самых полезных приправы, которые должны быть в арсенале у каждой хозяйки

Диетолог Белоусова: Щепотка мускатного ореха повышает аппетит

Приправы и специи имеются на кухне у каждой опытной хозяйки. Причём некоторые из них помогают не только улучшить вкус блюд, но и оказывают положительное влияние на здоровье. О самых полезных добавках рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в эфире радио Sputnik.

Например, щепотка мускатного ореха, добавленная в пищу, поможет повысить аппетит. Это незаменимый лайфхак для родителей, чьи дети малоежки, а также во время болезней, когда есть совсем не хочется.

Хорошими противовоспалительными свойствами обладает куркума, которая стимулирует пищеварение. Шафран в свою очередь помогает при мигренях. Специю лучше всего залить водой и настоять, а затем добавлять себе в еду, подсказала диетолог. Имбирь — прекрасный помощник при простудах.

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«Когда наступают простудные заболевания, он как иммунокорректор защищает бронхолёгочную систему, его можно использовать как природный антисептик и природный антибиотик», – рассказала Анна Белоусова.

Если же у человека сахарный диабет, то в еду следует добавлять чёрный тмин, шафран, имбирь и куркумин. По результатам исследования, именно эти специи обладают антигликемическими свойствами и понижают сахар в крови. Тем временем метаболизм разгоняют кориандр, корица, паприка и перец.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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