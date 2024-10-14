Названы 4 самых полезных приправы, которые должны быть в арсенале у каждой хозяйки

Приправы и специи имеются на кухне у каждой опытной хозяйки. Причём некоторые из них помогают не только улучшить вкус блюд, но и оказывают положительное влияние на здоровье. О самых полезных добавках рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в эфире радио Sputnik.

Например, щепотка мускатного ореха, добавленная в пищу, поможет повысить аппетит. Это незаменимый лайфхак для родителей, чьи дети малоежки, а также во время болезней, когда есть совсем не хочется.

Хорошими противовоспалительными свойствами обладает куркума, которая стимулирует пищеварение. Шафран в свою очередь помогает при мигренях. Специю лучше всего залить водой и настоять, а затем добавлять себе в еду, подсказала диетолог. Имбирь — прекрасный помощник при простудах.