Постоянную головную боль назвали симптомом смертельно опасной болезни

Головная боль может возникать по разным причинам. Зачастую избавиться от неё помогает массаж, сон или прогулки на свежем воздухе. Однако если боль не исчезает даже после приёма обезболивающих, это веский повод обратиться за помощью к специалисту, заявила врач-терапевт Сабина Дельманова.

По её словам, неприятные ощущения в висках и лобной части являются симптомами хронического недосыпа и частых стрессов. Также боль могут спровоцировать травмы, кислородное голодание мозга, гормональные изменения и вирусная инфекция. Но есть и более серьёзные причины, например, сахарный диабет или опухоль головного мозга.

«Постоянная головная боль может быть связана с нарушением кровотока из-за наличия сахарного диабета. Проблема в том, что при этом заболевании кровь становится намного гуще, и атеросклероз развивается от четырёх до восьми раз быстрее, происходит кислородное голодание головного мозга», — объяснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Высокое давление также вызывает головную боль. Если с этим ничего не делать, то может развиться гипертонический криз или инсульт. Болезненные ощущения возникают и при гайморите, боль может усиливаться при повороте головы и давлении на глаза.