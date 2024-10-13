Когда зубы могут быть источником жуткой головной боли: объясняет врач
Врач Москвовец: Головные боли могут возникать из-за неправильного прикуса
Головные боли часто могут быть результатом проблем с зубами и неправильного распределения нагрузки на челюстные мышцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorapop Udomsri
Головные боли могут возникать по ряду причин, однако порой они могут быть обусловлены проблемами с зубами. Как пояснила в беседе с Life.ru ортодонт, гнатолог и руководитель клиники «ОМдоктор» Оксана Москвовец, хронические головные боли достаточно часто бывают вызваны отсутствием нескольких зубов.
Как известно, наша нижняя челюсть это единственная кость черепа, которая соединена с ним не через костные структуры, а через мышцы и связки. Грубо говоря, нижнюю челюсть поддерживают в пространстве в основном жевательные мышцы. Для адекватной работы этих мышц очень важно чтобы при жевательном давлении нагрузка была равномерно распределена по всем зубам. Когда по каким-либо причинам теряем зубы, особенно боковые, нашей зубочелюстной системе приходится перераспределять силы для компенсации потерянного зуба.
Неправильный прикус также может стать основополагающим фактором неправильного распределения жевательной нагрузки, продолжила врач. Жевательные мышцы входят в гипертонус и начинают находиться в постоянном напряжении, тем самым вызывая боли.
Одной из ключевых причин головных болей могут быть и спазмы височной мышцы. Она отвечает за вертикальные движения челюсти и при перенапряжении образует так называемые триггерные точки, вызывая дискомфорт в височной области. В результате пациент может испытывать не только головные боли, но и болезненные ощущения в суставах, а также щелчки или хруст при движении челюсти.
Кроме того, потеря зубов нередко ведёт к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. При уменьшении высоты прикуса суставные головки оказываются под давлением, что вызывает боли, шум в ушах и затруднения при открывании рта.
«Проблема может требовать совместного лечения с неврологом или физиотерапевтом», — подчёркивает врач.
Как сообщал Life.ru, хруст в челюсти может указывать на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, что нередко сопровождается головными болями и дискомфортом в шее и плечах. Такие симптомы могут свидетельствовать о необходимости консультации с гнатологом для предотвращения дальнейших осложнений. Кроме того, эксперты рассказали, как проблемы с прикусом могут провоцировать головные боли и другие болезненные симптомы.