Когда зубы могут быть источником жуткой головной боли: объясняет врач Врач Москвовец: Головные боли могут возникать из-за неправильного прикуса 13 октября, 03:00 Головные боли часто могут быть результатом проблем с зубами и неправильного распределения нагрузки на челюстные мышцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorapop Udomsri

Головные боли могут возникать по ряду причин, однако порой они могут быть обусловлены проблемами с зубами. Как пояснила в беседе с Life.ru ортодонт, гнатолог и руководитель клиники «ОМдоктор» Оксана Москвовец, хронические головные боли достаточно часто бывают вызваны отсутствием нескольких зубов.

Как известно, наша нижняя челюсть это единственная кость черепа, которая соединена с ним не через костные структуры, а через мышцы и связки. Грубо говоря, нижнюю челюсть поддерживают в пространстве в основном жевательные мышцы. Для адекватной работы этих мышц очень важно чтобы при жевательном давлении нагрузка была равномерно распределена по всем зубам. Когда по каким-либо причинам теряем зубы, особенно боковые, нашей зубочелюстной системе приходится перераспределять силы для компенсации потерянного зуба. Москвовец Оксана ортодонт, гнатолог, создатель и главный врач стоматологической клиники доказательной медицины «ОМдоктор»

Неправильный прикус также может стать основополагающим фактором неправильного распределения жевательной нагрузки, продолжила врач. Жевательные мышцы входят в гипертонус и начинают находиться в постоянном напряжении, тем самым вызывая боли.

Одной из ключевых причин головных болей могут быть и спазмы височной мышцы. Она отвечает за вертикальные движения челюсти и при перенапряжении образует так называемые триггерные точки, вызывая дискомфорт в височной области. В результате пациент может испытывать не только головные боли, но и болезненные ощущения в суставах, а также щелчки или хруст при движении челюсти.

Кроме того, потеря зубов нередко ведёт к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. При уменьшении высоты прикуса суставные головки оказываются под давлением, что вызывает боли, шум в ушах и затруднения при открывании рта.

«Проблема может требовать совместного лечения с неврологом или физиотерапевтом», — подчёркивает врач.

Как сообщал Life.ru, хруст в челюсти может указывать на проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, что нередко сопровождается головными болями и дискомфортом в шее и плечах. Такие симптомы могут свидетельствовать о необходимости консультации с гнатологом для предотвращения дальнейших осложнений. Кроме того, эксперты рассказали, как проблемы с прикусом могут провоцировать головные боли и другие болезненные симптомы.

Авторы Андрей Горяничев