Метеозависимым приготовиться: Россиян предупредили об очередной магнитной буре

На Землю в ночь с 31 января на 1 февраля обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозу специалистов, буря ожидается с 00:00 по московскому времени 1 февраля, она завершится к 3:00 и возобновится после 6:00 утра. Геомагнитные колебания утихнут ближе к полудню, после чего до 15:00 магнитосфера останется возбуждённой. По словам учёных, буря будет слабой и достигнет класса G1. В РАН добавили, что магнитные бури не ожидаются 2 февраля.