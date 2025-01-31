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31 января, 09:09

Метеозависимым приготовиться: Россиян предупредили об очередной магнитной буре

РАН: На Землю обрушится магнитная буря класса G1 в ночь с 31 января на 1 февраля

На Землю в ночь с 31 января на 1 февраля обрушится новая магнитная буря. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Согласно прогнозу специалистов, буря ожидается с 00:00 по московскому времени 1 февраля, она завершится к 3:00 и возобновится после 6:00 утра. Геомагнитные колебания утихнут ближе к полудню, после чего до 15:00 магнитосфера останется возбуждённой. По словам учёных, буря будет слабой и достигнет класса G1. В РАН добавили, что магнитные бури не ожидаются 2 февраля.

Метеозависимым пора молиться: 31 января на Землю обрушится сильная магнитная буря
Метеозависимым пора молиться: 31 января на Землю обрушится сильная магнитная буря

А ранее Life.ru писал, что февраль начнётся с магнитных бурь из-за гигантской дыры на Солнце. По словам учёных NOAA, прогнозируются слабые геомагнитные колебания уровня G1. Последствия этого космического явления могут проявиться также в феврале.

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Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Дарья Нарыкова
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