Владимир Путин, Горбачёв и Елизавета II: Какая группа крови у «золотых» и самых умных людей

Учёные из Стэнфордского университета — не британские, а те, кому можно доверять. Они уже более 50 лет находятся на острие науки, например, именно выходцы из этой альма-матер провели знаменитый тюремный эксперимент, где половину участников назначили заключёнными, другую — охранниками, и треть охранников проявила садистские наклонности. На этот раз стэнфордские учёные выяснили, какая группа крови наделяет нас привлекательностью и интеллектом. И да, этой группой крови могут похвастаться Владимир Путин и певица Мадонна.

Почему они — интеллектуалы, красавцы и музыканты

Люди с этой группой крови самые-самые. В первую очередь потому, что их — большинство. Фото © «Шедеврум»

Самые интеллектуальные, умные, красивые и быстро обучаемые люди рождаются с этой группой крови. Именно это выяснили учёные, когда провели множество исследований по изучению групп крови людей. Если разделяете группу крови нашего президента, вам повезло: скорее всего, вы проявили свои таланты ещё в детстве, вам хорошо даются музыка, литература и гуманитарные науки. Если захотите завести себе бизнес в сфере девелопмента, то и тут группа крови вас выручит. Бонусом к ней идёт высокий IQ и крепкое здоровье. Вы также развивались в детстве быстрее, чем одноклассники с другими группами крови. А ваша иммунная система не боится практически ничего. Для противоположного пола вы тоже привлекательны. Просто потому, что у вас эта особенная группа крови.

Люди с какой группой крови самые умные

Люди с этой группой крови самые умные, красивые и здоровые. Фото © «Шедеврум»

Но почему именно эта группа крови дарит своим обладателям столько сверхчеловеческих способностей? Сейчас расскажем. В 2023 году научный журнал National Journal of Health Sciences опубликовал одно из первых исследований о связи группы крови и интеллектуальных способностей. Подопытными были пакистанские студенты-медики, поэтому IQ у всех них ожидаемо был высокий. В итоге учёные всё же обнаружили корреляцию между интеллектуальными успехами и группой крови. Но корреляция — это ещё не причинно-следственная связь. Так что же по причинам?

Причин превосходства людей с этой группой крови может быть множество, но назовём главную. Факт, что в мире больше всего людей обладают именно этой группой крови с положительным резус-фактором, примерно 42% населения Земли. Остальные группы крови — относительно редкие звери. Вот и получается, что умных людей среди этой группы больше: сила в числах. Затем стоит упомянуть, что у носителей этой группы крови самые большие проблемы по части деторождения: на них естественный отбор отыгрывается со всей своей яростью. Уже догадались, о какой группе крови идёт речь?

Чем ещё могут похвастаться люди с этой группой крови

Люди с этой группой крови — самые полезные, так как их кровь подходит всем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Чем ещё могут похвастаться люди с этой группой крови? Во-первых, хорошей координацией. Во-вторых, эта группа крови не только самая умная — она ещё и самая полезная. Положительный резус-фактор можно переливать любому человеку с таким же, то есть плюсовым, резус-фактором. А он встречается у 80% людей на планете. Это универсальная группа крови, и она не раз выручала тех, кто попадал в аварии или нуждался в донорской красной жидкости. Кроме того, если в крови этой группы нет цитомегаловируса и положительный резус-фактор, это ещё и самая безопасная кровь. Таких людей с этой положительной группой называют «герои для младенцев», потому что именно их кровь спасает малышей с ослабленным иммунитетом. Больше не станем вас томить — мы всё это время перечисляли качества людей, обладающих первой группой крови.

Почему мамы с этой группой крови дарят детям эволюционное преимущество

Мамы с первой группой крови рожают самых красивых и умных детей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Khmeliov

Учёными ещё в прошлом году было доказано: мамы с первой группой крови рожают самых умных и красивых детей. Все остальные могут завидовать, но это факт. Дети от матерей с группой 0 обладают самым высоким интеллектом, а во взрослом возрасте становятся очень привлекательны в качестве романтических партнёров. Причины данного явления учёные тоже стараются выяснить. Известно, что женщины с первой группой крови испытывают трудности с тем, чтобы забеременеть. Далеко не каждая их яйцеклетка подходит для быстрого оплодотворения, так как они очень требовательны к качеству сперматозоидов. Кроме того, яйцеклеток в организме такой женщины меньше, чем у других. Именно поэтому высокоранговые яйцеклетки женщин с первой группой крови соединяются только с лучшими, а если от такого союза удалось получить эмбрион, эволюционное преимущество родившегося ребёнка будет максимальным.

А что с другими группами крови

У каждой группы крови есть свой особый талант. Например, для четвёртой это спорт. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pics five

А что с другими группами крови? Они правда глупые? Нет, люди со второй, третьей и четвёртой группой крови не менее интеллектуальны. Они просто другие. По тем же исследованиям, каждая группа крови связана с какой-то своей суперспособностью. У тех, кто обладает второй группой, сильное критическое мышление, это замечательные технари и изобретатели. Третья группа крови даёт человеку недюжинные творческие таланты. А четвёртая — идеальна для занятий спортом и позволяет хвастаться крепким здоровьем.