Обладатели первой группы крови реже сталкиваются с ранней смертью

Врач Карл Ландштейнер 123 года назад впервые классифицировал кровь на три группы: 0 (первая), A (вторая) и B (третья). Четвёртая группа (AB) была добавлена позже, что привело к значительным изменениям в медицине. Сегодня наука выделяет 35 различных групп крови и более 300 вариантов их сочетаний. Терапевт Лариса Алексеева утверждает, что группы крови у людей появились в ходе эволюции как адаптация к различным стилям жизни, пишет «Вечерняя Москва».

Первая группа крови была распространена среди охотников-собирателей, вторая — у земледельцев, а третья — у кочевников-скотоводов из Центральной Азии. Происхождение четвёртой группы крови остается неясным. Владельцы первой группы крови часто страдают от аллергий, но обладают потенциалом для долгожительства. У людей со второй группой ниже вероятность онкологических заболеваний, однако выше риск проблем с печенью.

Те, у кого третья группа крови, менее подвержены коронавирусу, но часто сталкиваются с синдромом хронической усталости. Владельцы четвёртой группы реже умирают от инфарктов, но имеют повышенную склонность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата и атеросклерозу.

«Группа крови определяет многие характеристики организма, это зашифрованная генетическая информация. Мы знаем, что люди с первой группой чаще страдают язвой желудка, со второй — раком желудка, а с третьей и четвёртой — раком поджелудочной железы», — рассказал врач Александр Мясников.