«Забудьте об этих глупостях!»: Эксперт в пух и прах разнесла диету по группе крови
Диетолог Вяземская посчитала бредом диету по группе крови
Популярная с конца 1990-х годов американская диета по группам крови — научно не обоснованный вред, уверена диетолог Елена Вяземская. Она подчеркнула, что человек должен формировать рацион питания в зависимости от состояния здоровья и образа жизни.
Суть американской диеты сводится к тому, что группы крови наших предков формировались под воздействием продуктов, которые они если. Соответственно, и нам нужно есть то же самое, чтобы не нарушился обмен веществ. Однако эксперт в пух и прах разнесла данную методику.
«А если ваш организм, например, не усваивает лактозу, то какая вам молочная диета? Забудьте об этих глупостях!» — заявила собеседница «Вечерней Москвы».
Молочная диета, к слову, рекомендована для носителей третьей группы крови, согласно методике из 90-х. А при второй вообще нужно стать вегетарианцем. Правда, это может довести человека до анемии, резкого снижения веса и обмороков, если он занимается тяжёлым физическим трудом, предупредила эксперт.
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