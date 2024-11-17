Популярная с конца 1990-х годов американская диета по группам крови — научно не обоснованный вред, уверена диетолог Елена Вяземская. Она подчеркнула, что человек должен формировать рацион питания в зависимости от состояния здоровья и образа жизни.

Суть американской диеты сводится к тому, что группы крови наших предков формировались под воздействием продуктов, которые они если. Соответственно, и нам нужно есть то же самое, чтобы не нарушился обмен веществ. Однако эксперт в пух и прах разнесла данную методику.

«А если ваш организм, например, не усваивает лактозу, то какая вам молочная диета? Забудьте об этих глупостях!» — заявила собеседница «Вечерней Москвы».