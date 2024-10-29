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29 октября, 10:47

Врач перечислил четыре метода снижения холестерина в крови без препаратов

Врач Кузнецов: Снизить холестерин можно с помощью диеты и физической активности

Высокий уровень содержания холестерина в крови может негативно сказаться на здоровье сердца, мозга и других органов, нарушив кровоснабжение. Для борьбы с этим применяются немедикаментозные методы, чтобы не доводить дело до больницы. Об этом рассказал врач-кардиолог Александр Кузнецов.

По его словам, снизить холестерин без препаратов можно, если избавиться от лишнего веса, ежедневно заниматься физкультурой не менее 30 минут, уменьшить потребление алкоголя и соблюдать специальную диету. Она состоит из овощей и фруктов, цельнозерновых злаков и клетчатки, рыбы и птицы, орехов и молочных продуктов. А вот жирное и сладкое, а также красное мясо и сливочное масло придётся сократить.

«Если сердечно-сосудистый риск очень высокий, или же если изменения образа жизни недостаточно для поддержания оптимального уровня холестерина, врач может прибегнуть к медикаментозным средствам» — предупредил собеседник «Газеты.ru».

Он также добавил, что риски высокого холестерина возникают из-за неправильного питания, плохой генетики и ряда недугов. К ним эксперт отнёс сахарный диабет, гипотиреоз и хроническую болезнь почек.

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Борис Эльфанд
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