Врач перечислил четыре метода снижения холестерина в крови без препаратов

Высокий уровень содержания холестерина в крови может негативно сказаться на здоровье сердца, мозга и других органов, нарушив кровоснабжение. Для борьбы с этим применяются немедикаментозные методы, чтобы не доводить дело до больницы. Об этом рассказал врач-кардиолог Александр Кузнецов.

По его словам, снизить холестерин без препаратов можно, если избавиться от лишнего веса, ежедневно заниматься физкультурой не менее 30 минут, уменьшить потребление алкоголя и соблюдать специальную диету. Она состоит из овощей и фруктов, цельнозерновых злаков и клетчатки, рыбы и птицы, орехов и молочных продуктов. А вот жирное и сладкое, а также красное мясо и сливочное масло придётся сократить.

«Если сердечно-сосудистый риск очень высокий, или же если изменения образа жизни недостаточно для поддержания оптимального уровня холестерина, врач может прибегнуть к медикаментозным средствам» — предупредил собеседник «Газеты.ru».

Он также добавил, что риски высокого холестерина возникают из-за неправильного питания, плохой генетики и ряда недугов. К ним эксперт отнёс сахарный диабет, гипотиреоз и хроническую болезнь почек.