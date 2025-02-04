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4 февраля, 14:00

Тест: Алёша Попович или Святогор — 5 вопросов раскроют, на какого богатыря похож ваш спутник

Хорошо знаете свою семью? Возможно, ваш супруг, бойфренд или партнёр — потомок настоящего богатыря. Какого именно, выясним за несколько минут!

Русские богатыри — это не просто герои древних былин, а настоящие символы мощи, духа и величия. Их имена звучат как гимн силе и отваге, подвиги вдохновляют поколения, а образы стали частью нашей культуры. Древние защитники земли Русской стояли на страже справедливости и воевали не только мечом, но и сердцем! Сказки и легенды об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче и других храбрецах служат напоминанием о том, что в каждом из нас живёт частичка богатырского духа! Что сближает вашу вторую половинку с отважными силачами, узнаем прямо сейчас!

В современном мире жизненные силы высасывают не Змей Горыныч и Баба-яга, а вампиры! Но только энергетические. Мы рассказали про 6 лучших рабочих способов сохранить здоровье и защититься от этой нечисти. А эти 7 тревожных признаков указывают на то, что ребёнок вырастет не богатырём, а настоящим маньяком! Эксперты рассказали, как это предотвратить.

Тест: Укажите свой знак зодиака и узнайте, каким был ваш самый страшный грех в прошлой жизни
Тест: Укажите свой знак зодиака и узнайте, каким был ваш самый страшный грех в прошлой жизни
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Shutterstock / FOTODOM / Riptaid

Виктория Мишинкина
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