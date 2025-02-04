Тест: Алёша Попович или Святогор — 5 вопросов раскроют, на какого богатыря похож ваш спутник

Русские богатыри — это не просто герои древних былин, а настоящие символы мощи, духа и величия. Их имена звучат как гимн силе и отваге, подвиги вдохновляют поколения, а образы стали частью нашей культуры. Древние защитники земли Русской стояли на страже справедливости и воевали не только мечом, но и сердцем! Сказки и легенды об Илье Муромце, Добрыне Никитиче, Алёше Поповиче и других храбрецах служат напоминанием о том, что в каждом из нас живёт частичка богатырского духа! Что сближает вашу вторую половинку с отважными силачами, узнаем прямо сейчас!