Как защититься от энергетических вампиров: 6 лучших рабочих способов сохранить свои силы

Вы когда-нибудь чувствовали, что после общения с определёнными людьми у вас буквально не остаётся энергии? Будто они высосали из вас всю жизненную силу? Это не фантастика — это энергетические вампиры. Они незаметны, но их влияние ощутимо. И если не научиться защищаться, можно годами терять нервы и силы. Рассказываем, как этого избежать!

Кто такие энергетические вампиры и как их распознать?

Энергетические вампиры: кто они и как от них избавиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Энергетические вампиры — это люди, которые питаются вашей энергией, провоцируя конфликты, жалуясь на жизнь, унижая вас или вызывая чувство вины. Они могут быть среди друзей, коллег и даже в семье. Как их распознать? После общения с «кровососами» остаётся ощущение усталости, раздражения и опустошённости. Вампиры постоянно жалуются, ищут проблемы, манипулируют чувствами и заставляют испытывать вину, даже если вы не сделали ничего плохого. Если эти признаки вам знакомы — пора выстраивать защиту! И вот как это можно сделать.

1. Включите режим невидимки

Энергетические вампиры питаются эмоциями. Чем больше вы вовлекаетесь в их драмы, тем сильнее они «заряжаются». Хотите спасти свою энергию? Перестаньте подыгрывать. Не спорьте, не оправдывайтесь, говорите спокойно и коротко, без эмоций. Переключайте разговор на нейтральные темы. Если вампир не получает нужной ему реакции, он быстро теряет интерес.

2. Найдите свой личный оберег

Шесть способов противостоять токсичным людям. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nor Gal

Чувство защищённости можно создать с помощью особого предмета — кольца, браслета, камня-талисмана или даже любимой вещи, вызывающей приятные воспоминания. Главное, чтобы этот объект ассоциировался у вас с защитой и спокойствием. Если вам помогает что-то держать в руках в моменты стресса — используйте это.

3. Представьте защитный барьер

Чувствуете, что на вас давят? Представьте, что между вами и человеком появляется невидимый барьер. Он может быть зеркальным, каменным или огненным — выберите тот, который вам кажется наиболее мощным. Этот мысленный щит помогает дистанцироваться и не принимать чужую негативную энергию.

4. Отвечайте добром (но не всем)

Эти методы помогут сохранить вашу энергию. Фото © Freepik / drobotdean

Некоторые вампиры «подпитываются» неосознанно — им просто не хватает любви и внимания. В таких случаях помогает метод мысленного благополучия: представьте этого человека счастливым, довольным и успешным. Иногда этого достаточно, чтобы его поведение изменилось. Но если вы видите, что человек осознанно манипулирует и тянет вас вниз, не пытайтесь его «излечить». Просто создавайте дистанцию.

5. Избавьтесь от чувства вины

Чувство вины — главный инструмент энергетического вампира. Он заставляет думать, что вы плохой друг, сотрудник или родственник, если не выполняете его желания. Не оправдывайтесь, не ведитесь на манипуляции, помните: вы не обязаны кому-то что-то доказывать. Чем увереннее вы в себе, тем меньше вас можно задеть.

6. Убирайте токсичных людей из жизни

Энергетические вампиры: как понять и защититься. Фото © Shutterstock / FOTODOM / simona pilolla 2

Если кто-то постоянно делает вас несчастным, пишет «Вечерняя Москва», имеет смысл прекратить общение. Иногда это сложно, особенно если речь о родственниках или давних друзьях, но вы имеете право выбирать своё окружение. Если общение с человеком вызывает напряжение, тревогу и дискомфорт, значит, оно вам не нужно. Чем меньше токсичных людей в вашей жизни, тем больше в ней спокойствия.