Родителям назвали вопросы, которые помогут наладить диалог с детьми

При воспитании детей мамам и папам стоит придерживаться баланса между ролью друга и ролью родителя, посоветовал клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент РГГУ Родион Барабанов. По его словам, ребёнок во время диалога должен чувствовать себя уверенно и комфортно, а также осознавать, что может положиться на взрослых.

Эксперт подчеркнул, что родителям следует говорить с ребёнком на равных. Такое поведение позволит взрослым установить с малышом доверительные отношения. Очень важно проявлять искренний интерес к мыслям и чувствам своих детей, чтобы сформировать у них и дружеское, и уважительное отношение.