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30 января, 13:10

Родителям назвали вопросы, которые помогут наладить диалог с детьми

Психолог Барабанов призвал родителей искать баланс при воспитании детей

При воспитании детей мамам и папам стоит придерживаться баланса между ролью друга и ролью родителя, посоветовал клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент РГГУ Родион Барабанов. По его словам, ребёнок во время диалога должен чувствовать себя уверенно и комфортно, а также осознавать, что может положиться на взрослых.

Эксперт подчеркнул, что родителям следует говорить с ребёнком на равных. Такое поведение позволит взрослым установить с малышом доверительные отношения. Очень важно проявлять искренний интерес к мыслям и чувствам своих детей, чтобы сформировать у них и дружеское, и уважительное отношение.

«Используйте открытые вопросы, которые побуждают к диалогу: как ты себя чувствуешь из-за этого? Что ты думаешь по этому поводу? Вместо указаний предложите варианты, чтобы ребёнок мог сделать выбор. Не забывайте о невербальной коммуникации. Например, доверию способствуют тёплый взгляд, прикосновение и объятия», — отметил собеседник РИАМО.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Galina Zhigalova

Борис Эльфанд
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