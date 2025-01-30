Родителям назвали вопросы, которые помогут наладить диалог с детьми
Психолог Барабанов призвал родителей искать баланс при воспитании детей
При воспитании детей мамам и папам стоит придерживаться баланса между ролью друга и ролью родителя, посоветовал клинический психолог, кандидат психологических наук, доцент РГГУ Родион Барабанов. По его словам, ребёнок во время диалога должен чувствовать себя уверенно и комфортно, а также осознавать, что может положиться на взрослых.
Эксперт подчеркнул, что родителям следует говорить с ребёнком на равных. Такое поведение позволит взрослым установить с малышом доверительные отношения. Очень важно проявлять искренний интерес к мыслям и чувствам своих детей, чтобы сформировать у них и дружеское, и уважительное отношение.
«Используйте открытые вопросы, которые побуждают к диалогу: как ты себя чувствуешь из-за этого? Что ты думаешь по этому поводу? Вместо указаний предложите варианты, чтобы ребёнок мог сделать выбор. Не забывайте о невербальной коммуникации. Например, доверию способствуют тёплый взгляд, прикосновение и объятия», — отметил собеседник РИАМО.
Shutterstock / FOTODOM / Galina Zhigalova