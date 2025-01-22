Только без рук! Мамам и папам объяснили, когда не стоит лезть с обнимашками к ребёнку

Современным родителям часто говорят о важности проявлять любовь и нежность к своему ребёнку. Однако чрезмерная ласка и внимание тоже могут навредить. Например, мамам и папам не стоит лезть к детям с объятиями, если они этого не хотят, заявила психолог Надежда Куликова.

«Если малыш напряжён, отталкивает обнимающего, настаивать точно не стоит. Постарайтесь понять причину. Возможно, ему неприятно обнимать чужих людей, или он обладает повышенной чувствительностью, а может быть, дело просто в том, что ваш шерстяной свитер колется», — отметила Куликова в беседе с РИАМО.

Обнимать следует не только маленьких детей, но и подростков. При этом важно делать это вдали от глаз сверстников и одноклассников, чтобы он не стеснялся. Также надо обратить внимание, принято ли в компании подростка обниматься при встрече и прощании. Если ребёнок этого не делает с друзьями, то вряд ли захочет и с родителями.

Также психолог призвала мам и пап не заставлять себя проявлять нежность к наследникам. Она обратила внимание на то, что дети чувствуют неискренность, поэтому такое поведение может оттолкнуть их от родителей. Можно найти замену объятиям, например, купить мягкую игрушку, которую можно будет тискать, или поиграть во что-то вместе.