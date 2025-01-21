Развивают память и повышают иммунитет: Психолог назвала пять неожиданных свойств обнимашек

21 января весь мир отмечает Международный день объятий. Как утверждает психолог Луиза Хасанова, это не только очень приятное, но и крайне полезное для здоровья занятие. В беседе с Life.ru эксперт рассказала, почему важно обниматься как можно чаще и как этот жест влияет на физическое и эмоциональное состояние человека.

Во-первых, объятия способствуют улучшению настроения. По словам Хасановой, во время них мозг вырабатывает эндорфины, которые не только делают нас счастливее, но и помогают установить поддерживающую связь с окружающими. Это действует не только на тех, кто обнимает, но и на тех, кто получает объятие.

Эмоциональная привязанность и физический контакт с другим человеком необходимы каждому вне зависимости от возраста, социального положения, уровня дохода и характера. Хорошо известно, что младенцы, лишённые физического контакта, могут потерять аппетит и интерес к окружающему миру до такой степени, что это начнёт угрожать их жизни. Объятия — это самый простой способ показать близкому человеку, как он вам дорог, поддержав при этом своё и его здоровье. Кроме того, гормоны, выделяющиеся во время объятия, стимулируют иммунитет и повышают его защитную функцию Луиза Хасанова Психолог

Ещё одно важное свойство объятий — снятие стресса и беспокойства. Как утверждает специалист, даже непродолжительные обнимашки способны снизить уровень гормона стресса кортизола, успокаивая нервную систему и снижая кровяное давление. Это быстрое облегчение особенно необходимо некоторым в сложные моменты.

«Родители хорошо знают, что первое, в чём нуждается взволнованный или напуганный ребёнок, это родительское объятие. Аналогичным образом объятия действуют и на взрослых людей», — отметила Хасанова.

Также объятия активизируют когнитивные функции. Каждый физический контакт стимулирует рост нейронных связей, необходимых для поддержания на высоком уровне памяти, речи и качества мышления. Чувства безопасности и поддержки, которые мы получаем в этот момент, помогают принимать более обдуманные решения, быть увереннее в себе.

Наконец, объятия помогают укреплять глубокие связи между людьми. Это не только способ поддержать и утешить, но и разделить радость. Часто объятия становятся залогом прочных и ценных отношений между родителями и детьми, супругами или друзьями.

«Каждый из нас каждый день сталкивается со множеством ситуаций, заставляющих нас сомневаться в себе, переживать давление и беспокоиться о будущем. Объятия — самый простой и доступный способ поддержать и поощрить друг друга, сохранить эмоциональное благополучие и физическое здоровье, повысить качество жизни: как своё, так и близкого человека», — резюмировала Хасанова.