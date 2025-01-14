Психолог перечислил красные флаги, указывающие на нездоровые отношения
Психолог Доценко: Нездоровые отношения сложно распознать с первого взгляда
Нездоровые отношения сложно распознать с первого взгляда, поэтому очень важно внимательно отнестись к признакам, которые могут указать на проблемы. Красные флаги для россиян перечислил психолог Сергей Доценко. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он призвал ориентироваться на собственные чувства.
При этом эксперт напомнил, что границы дозволенного у людей отличаются. Тем не менее признаком нездоровых отношений можно считать раздражительность по мелочам, а также неспособность обсудить свои проблемы с партнёром.
«В основном это происходит потому, что мы боимся откровенности именно с близкими людьми, если в детстве мы получили горький опыт, когда наши переживания не получили должной оценки», — подчеркнул психолог.
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