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14 января, 15:35

Психолог перечислил красные флаги, указывающие на нездоровые отношения

Психолог Доценко: Нездоровые отношения сложно распознать с первого взгляда

Нездоровые отношения сложно распознать с первого взгляда, поэтому очень важно внимательно отнестись к признакам, которые могут указать на проблемы. Красные флаги для россиян перечислил психолог Сергей Доценко. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он призвал ориентироваться на собственные чувства.

При этом эксперт напомнил, что границы дозволенного у людей отличаются. Тем не менее признаком нездоровых отношений можно считать раздражительность по мелочам, а также неспособность обсудить свои проблемы с партнёром.

«В основном это происходит потому, что мы боимся откровенности именно с близкими людьми, если в детстве мы получили горький опыт, когда наши переживания не получили должной оценки», — подчеркнул психолог.

Названы красные флаги в начале отношений, заметив которые нужно бежать
Названы красные флаги в начале отношений, заметив которые нужно бежать

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Борис Эльфанд
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