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13 января, 13:27

Врач раскрыл неочевидную пользу брака для мужчин и женщин

Психотерапевт Хамидуллин: Брак благоприятно сказывается на здоровье мужчин и женщин

Брак благоприятно сказывается на здоровье. Обложка © pixabay / StockSnap

Брак благоприятно сказывается на здоровье. Обложка © pixabay / StockSnap

Брак благоприятно сказывается на здоровье мужчин и женщин, уверен врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин. По его словам, супруги реже холостых людей страдают от депрессии, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Кроме того, свадьба повышает продолжительность жизни.

Однако главными выгодоприобретателями от браки считаются всё-таки представители сильного пола. Медик подчеркнул, что женатые мужчину активнее контролируют своё состояние и приобщаются к здоровому образу жизни, получая при этом заботу от супруги.

«Замужние женщины тоже получают многие преимущества, но результаты показывают, что мужчинам в браке достается больше позитивных эффектов в плане здоровья», — отметил собеседник РИАМО.

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Ранее в Госдуме предложили делить поровну пенсионные баллы супругов при разводе. Кроме того, психолог назвал красные флаги в начале отношений, заметив которые нужно бежать. А ещё россиян предупредили о кризисных периодах, из-за которых супруги могут развестись.

Борис Эльфанд
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