Врач раскрыл неочевидную пользу брака для мужчин и женщин

Брак благоприятно сказывается на здоровье мужчин и женщин, уверен врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин. По его словам, супруги реже холостых людей страдают от депрессии, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Кроме того, свадьба повышает продолжительность жизни.

Однако главными выгодоприобретателями от браки считаются всё-таки представители сильного пола. Медик подчеркнул, что женатые мужчину активнее контролируют своё состояние и приобщаются к здоровому образу жизни, получая при этом заботу от супруги.