Врач раскрыл неочевидную пользу брака для мужчин и женщин
Психотерапевт Хамидуллин: Брак благоприятно сказывается на здоровье мужчин и женщин
Брак благоприятно сказывается на здоровье. Обложка © pixabay / StockSnap
Брак благоприятно сказывается на здоровье мужчин и женщин, уверен врач-психотерапевт Рашид Хамидуллин. По его словам, супруги реже холостых людей страдают от депрессии, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. Кроме того, свадьба повышает продолжительность жизни.
Однако главными выгодоприобретателями от браки считаются всё-таки представители сильного пола. Медик подчеркнул, что женатые мужчину активнее контролируют своё состояние и приобщаются к здоровому образу жизни, получая при этом заботу от супруги.
«Замужние женщины тоже получают многие преимущества, но результаты показывают, что мужчинам в браке достается больше позитивных эффектов в плане здоровья», — отметил собеседник РИАМО.