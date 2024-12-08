Психолог объяснила, почему нельзя успокаивать ребёнка с помощью мультиков

Родителям, которые разрешают своим маленьким детям бесконтрольно сидеть в гаджетах «лишь бы не плакали» и «не мешались под ногами», указали на серьёзную ошибку. В дальнейшем такой способ успокоения может привести к зависимости, а также к гиперактивности и синдрому дефицита внимания. Об этом заявила детский психолог Ирина Покусаева.

Эксперт выступила резко против любых гаджетов в руках детей до трёх лет. После малышам можно включать мультики на телефонах и планшетах, но только на короткий срок.

«Опять же, для чего мы даём? Если посмотреть мультфильм, который длится пять-семь минут, как это было в советское время, то можно дать лет с трёх. Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор», — отметила Покусаева в интервью 360.ru.

Она считает, что сегодня назрела необходимость вести работу именно с родителями. Им надо доходчиво объяснять, как сильно влияют Интернет и гаджеты на психику ребёнка. В пример психолог привела недавнюю ситуацию с квадроберами, в которую пришлось вмешаться государству.

«И это правильно, потому что неадекватно, и, слава Богу, всё затихло. И в ситуации с планшетами и гаджетами нужно вести разъяснительную работу», — заявила психолог.