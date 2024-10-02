Мамам и папам дали советы, как без слёз и криков отучить детей от гаджетов

В современном мире не только взрослые, но и дети не представляют своей жизни без гаджетов. Но только если родители могут контролировать своё время в Сети, то маленькому организму с незрелой психикой сделать это сложнее. Если ваш ребёнок часами не выпускает из рук телефон или планшет, на помощь придут эти несколько советов от психолога семейного центра «Молодая Гвардия» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Елены Степановой.

Эксперт предупредила родителей, что постоянное использование гаджетов усиливает тревожность у детей. Кроме того, снижается мотивация к учёбе и успеваемость, сокращается живое общение. Поэтому, чтобы дети гармонично развивались и не теряли контакт с окружающим миром, мамам и папам важно установить разумные границы пребывания ребёнка в Интернете.

В первую очередь следует определить конкретное время пребывания в Сети и создать «безгаджетные зоны» в доме (например, это может быть кухня и туалет). Для детей младшего возраста рекомендуется проводить со смартфоном в руках не более 1-2 часов в день, для подростков — до 3 часов.

«Организуйте «цифровые паузы» или «цифровые выходные». Внедрите привычку регулярно отключаться от Интернета, например, проводить время за настольными играми или совместным чтением книг», — поделилась советом психолог в беседе с «Вечерней Москвой».

Общие занятия и хобби помогут отвлечься от экранов и укрепить отношения в семье. Можно выезжать за город с детьми, заниматься с ними спортом или вместе гулять. Если самостоятельно справиться с зависимостью ребёнка от гаджета не удаётся, можно обратиться за помощью к специалисту.